Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 8/4, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Trước đó, sáng 7/4, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.