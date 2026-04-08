Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 8/4, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo đó, với 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Trong số các Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang đồng thời được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước tháng 3/2014, ông Phạm Gia Túc là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau đó được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 5/2021, ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Hơn 3 năm sau đó, ông Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2025, Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành trong Quân đội, ông Phan Văn Giang từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh về Quân sự Quân đoàn 1, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ông Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 4/2021.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành từ ngành Giáo dục, bà Phạm Thị Thanh Trà khởi đầu là giáo viên trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái cũ), sau đó làm cán bộ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương này như: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng Nội vụ, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Bình Định (cũ), ông Hồ Quốc Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 7/2025, khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi đảm nhận các vị trí trong chính quyền, ông Nguyễn Văn Thắng có hơn 20 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều chức vụ quan trọng, từ Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng Giám đốc, đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 10/2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 11/2022, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Sau khi Bộ Giao thông vận tải hợp nhất với Bộ Tài chính, ông được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Tiến Châu có 15 năm công tác tại Đại học Luật TP.HCM (1994-2009). Sau đó, ông làm việc tại Bộ Tư pháp và giữ các cương vị như: Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 1 tháng sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Giữa năm 2021, ông là Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Tháng 1/2023, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.