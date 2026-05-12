Thể thức thi đấu World Cup 2026 mới có gì hấp dẫn?

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 (giờ Việt Nam) do ba quốc gia Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai. Năm nay, giải đấu đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Với việc quy mô số lượng đội tham dự mở rộng, thể thức của World Cup cũng có thay đổi lớn.

Thể thức World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.

Các đội đầu bảng và nhì bảng, cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 32 đội) giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng bảng, chỉ có 16 đội bị loại (tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thể thức 32 đội trước đây).

Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

World Cup 2026 là lần đầu tiên có 48 đội tham dự, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. (Nguồn: Reuters)

Cách xếp hạng vòng bảng World Cup 2026

Ở vòng bảng, vị trí của các đội được sắp xếp dựa trên số điểm. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm, ban tổ chức sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội này, lần lượt là các tiêu chí tính: Số điểm giành được, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng (chỉ tính các trận đối đầu trực tiếp trong nhóm đội bằng điểm).

Trong trường hợp các chỉ số nêu trên vẫn bằng nhau, ban tổ chức xét hiệu số bàn thắng- bàn thua và tổng số bàn thắng ghi được của mỗi đội sau cả 3 lượt trận vòng bảng.

Đáng chú ý, ban tổ chức cũng áp dụng tiêu chí fair-play, được tính dựa trên số thẻ phạt của cầu thủ và thành viên ban huấn luyện để phân định vị trí trên bảng xếp hạng. Mỗi thẻ phạt sẽ bị trừ điểm theo quy định: thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (hai thẻ vàng) bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 4 điểm và trường hợp nhận cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị trừ 5 điểm. Đội có điểm fair-play tốt hơn, tức ít bị trừ điểm hơn, sẽ được xếp trên.

Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba sẽ dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng ghi được, điểm fair-play và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ. (Nguồn: FIFA World Cup 26 Los Angeles)

Hiệp phụ và luân lưu

Ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp, nếu hai đội hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 15 phút. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, sẽ có quãng nghỉ 5 phút trước khi đá hiệp phụ, nhưng sẽ không có thời gian nghỉ giữa hai hiệp phụ. Các cầu thủ phải ở lại trên sân trong suốt khoảng thời gian nghỉ này.

Nếu tỷ số vẫn hòa sau khi kết thúc hiệp phụ, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội chiến thắng, theo đúng quy định trong Luật thi đấu bóng đá.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.