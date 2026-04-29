Quy định mới lạ của World Cup 2026: Cầu thủ che miệng bị phạt thẻ đỏ

(VTC News) -

Theo ESPN, các cầu thủ có hành động che miệng khi tranh cãi hoặc đối đầu với đối thủ có thể bị truất quyền thi đấu tại World Cup 2026. Quy định này được FIFA đề xuất sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Vinícius Júnior của Real Madrid.

Trong trận đấu thuộc giải Champions League giữa Real Madrid và Benfica hồi tháng 2/2026, cầu thủ người Brazil tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với anh. Vinícius phản ứng gay gắt và lập tức báo cáo với trọng tài, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Việc Prestianni che miệng khi nói chuyện khi đó khiến trọng tài không thể xác minh ngay lập tức.

Kết luận sau đó cho thấy không đủ cơ sở để khẳng định có hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng xác định Prestianni phát ngôn mang tính kỳ thị người đồng tính. Vì vậy, cầu thủ này bị cấm thi đấu 6 trận trên đấu trường châu Âu.

Ý tưởng xử phạt hành vi che miệng được FIFA đưa ra từ cuộc họp thường niên của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) hồi tháng 2, ngay sau khi vụ việc xảy ra. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, công khai ủng hộ việc rút thẻ đỏ với những tình huống như vậy. Đề xuất này sau đó nhận được sự đồng thuận tại cuộc họp bất thường ở Vancouver (Canada).

Tuyên bố của IFAB nêu rõ: "Theo quyết định của ban tổ chức giải đấu, bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong tình huống đối đầu với đối thủ đều có thể bị phạt thẻ đỏ".

Ngoài ra, FIFA cũng đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Quy định này cũng áp dụng với ban huấn luyện nếu có hành vi kích động cầu thủ bỏ sân. Những trường hợp như vậy sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Về nguyên tắc, đội nào khiến trận đấu bị hủy bỏ sẽ bị xử thua.

Quy định mới được đưa ra sau sự cố hỗn loạn ở chung kết Cúp bóng đá châu Phi hồi tháng 1, khi các cầu thủ Senegal bỏ sân để phản đối quả phạt đền dành cho chủ nhà Morocco ở những phút bù giờ.

Sự việc khiến trận đấu bị gián đoạn 17 phút. Senegal sau đó thắng trận, tuy nhiên, kết quả lại bị đảo ngược khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tước danh hiệu của đội bóng này để trao cúp cho Morocco. Hiện Senegal đang kháng cáo quyết định đó lên Tòa án Trọng tài Thể thao.