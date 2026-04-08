Iran chưa chốt dự hay bỏ World Cup 2026, chờ FIFA đổi địa điểm thi đấu

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/4, Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali cho biết chính phủ nước này sẽ chỉ chốt quyết định tham dự World Cup 2026 sau khi FIFA chính thức trả lời về việc có chấp thuận chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran khỏi Mỹ hay không.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đã đề nghị FIFA dời 3 trận vòng bảng của họ từ Mỹ sang Mexico, với lý do lo ngại về tình hình an ninh trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Song song đó, Bộ Thể thao Iran cũng đã tạm thời cấm các đội tuyển và CLB của họ thi đấu tại những quốc gia được xem là “không thân thiện” cho đến khi có thông báo mới.

“Chúng tôi đã gửi đề nghị tới FIFA về việc chuyển các trận đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico và đề nghị này vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông Donyamali nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đăng tải cuối tuần qua.

Nếu không có những cam kết rõ ràng về an ninh, khả năng cao tuyển Iran sẽ không tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Iran đồng thời nhấn mạnh nếu đề xuất chuyển địa điểm được chấp thuận, khả năng tham dự World Cup của Iran sẽ được đảm bảo. Ngược lại, nếu không có những cam kết rõ ràng về an ninh, khả năng đội tuyển này thi đấu tại Mỹ là không cao.

"Theo quy định của FIFA, nước đăng cai phải đảm bảo an ninh cho các đội tham dự. Tuy nhiên, khi World Cup đã cận kề, khả năng đảm bảo an toàn ở thời điểm này vẫn còn là dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, khả năng Iran thi đấu các trận World Cup trên đất Mỹ là rất thấp. Dù vậy, nếu có những cam kết an ninh đầy đủ, chính phủ chúng tôi sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự", ông Donyamali nói.

Dù vậy, tuần trước, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu theo lịch ban đầu.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Iran vẫn được chào đón tham dự giải đấu, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn. Sau đó, ông khẳng định mọi nguy cơ, nếu có, sẽ không đến từ phía Mỹ.

Iran dự kiến nằm ở bảng G và chơi cả 3 trận vòng bảng trên đất Mỹ, lần lượt gặp New Zealand, Bỉ tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập ở Seattle.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada, từ ngày 11/6 đến 19/7. Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất của phía Iran.