Tổng thống Trump: ĐT Iran nên bỏ World Cup 2026 vì 'sự an toàn của chính mình'

(VTC News) -

Ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đội tuyển bóng đá Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, nhưng ông cho rằng họ nên cân nhắc không tham gia vì “sự an toàn của chính mình”.

“Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón đến World Cup. Nhưng tôi thực sự không nghĩ việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì tính mạng và sự an toàn của chính họ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Các cầu thủ Iran chụp ảnh tập thể trước trận gặp Triều Tiên ở vòng loại World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Theo lịch trình dự kiến, đội tuyển Iran sẽ thi đấu hai trận tại Los Angeles vào tháng 6, lần lượt gặp New Zealand và Bỉ, trước khi đối đầu Ai Cập ở Seattle trong trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên, khả năng tham dự của Iran đã bị đặt dấu hỏi sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào nước này từ ngày 28/2.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển bóng đá nam sẽ không tham dự World Cup 2026 sau khi Mỹ cùng Israel không kích, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

Iran nằm chung bảng G với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. (Nguồn: ESPN)

“Với những hành động thù địch mà họ đã tiến hành chống lại Iran, họ đã ép chúng tôi vào hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng và đã giết hại, khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi trở thành liệt sĩ. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi không thể có mặt”, Bộ trưởng Thể thao Iran khẳng định.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.

Theo kết quả bốc thăm vào tháng 12/2025, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Ba trận vòng bảng của đội bóng này đều dự kiến tổ chức trên đất Mỹ, trong đó hai trận diễn ra tại Los Angeles và trận còn lại tại Seattle.

Hiện FIFA chưa đưa ra phương án thay thế Iran tại World Cup 2026.