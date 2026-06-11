Du khách Tây: Đến Việt Nam là phải làm nail, đẹp và rẻ nhất thế giới

(VTC News) -

Nhiều nữ du khách mê mẩn làm nail tại Việt Nam.

Không chỉ mê mẩn phở, bún chả hay cà phê sữa đá, gần đây, du khách quốc tế còn đang rỉ tai nhau rằng khi đến Việt Nam phải trải nghiệm đi chăm sóc, làm đẹp móng tay chân (làm nail). Trên các diễn đàn du lịch, nhiều bạn bè năm châu còn khen dịch vụ bình dân này là một nét đặt sắc hiếm có.

Dưới góc nhìn của những vị khách nước ngoài, các tiệm làm móng tại Việt Nam thực sự là thiên đường đúng nghĩa. Hàng loạt lời khen ngợi không ngớt từ các blogger du lịch và du khách thập phương về tay nghề khéo léo, sự tỉ mỉ và khiếu thẩm mỹ tuyệt vời của các kỹ thuật viên người Việt.

Từ những bộ móng sơn gel đơn giản cho đến các thiết kế đính đá, vẽ nghệ thuật phức tạp đều được hoàn thiện một cách hoàn hảo, không hề thua kém các salon cao cấp ở quê hương họ. Đáng chú ý hơn cả, điều khiến du khách thực sự "sốc" và trầm trồ chính là mức giá siêu bình dân.

Bài toán kinh tế khiến người nước ngoài thích thú. Trong khi dịch vụ làm đẹp ở quê nhà họ có giá lên tới hàng trăm USD thì tại Việt Nam, họ chỉ cần bỏ ra một số tiền bằng 1/10. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng đỉnh cao và chi phí siêu rẻ đã biến dịch vụ làm nail tại Việt Nam thành từ khóa thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Leah, nữ du khách người Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Bất cứ cô gái nào đến Việt Nam thì điều đầu tiên cần trải nghiệm là đi làm nail. Tôi không thể nhận ra móng tay đã thay đổi khác biệt thế nào. Từ tạo hình đến thực hiện đều rất tuyệt vời hơn cả kỳ vọng của bản thân".

Ella, nữ du khách đến từ Australia thì đánh giá cao chi phí: "Chỉ 10USD (khoảng 260.000 đồng) cho một bộ móng sơn gel hoàn chỉnh, tuyệt đẹp ở Đà Nẵng, Việt Nam. Dịch vụ này ở Australia thì chất lượng không bao giờ sánh được. Lần tới mình sẽ chọn kiểu thiết kế thú vị hơn vì giờ biết chất lượng làm móng ở đây tốt thế nào rồi".

Du khách đánh giá cao dịch vụ làm nail tại Việt Nam vì chất lượng cao, giá rẻ, lại vô cùng tiện lợi không cần đặt lịch trước. (Ảnh chụp màn hình)

Lishan, du khách đến từ Mỹ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp ở Sa Pa, Lào Cai: "Một bộ nail đơn giản bên Mỹ có giá rẻ nhất là 50USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Thế nhưng, ở Việt Nam, tôi có bộ móng đẹp nhất cuộc đời, với đủ dịch vụ với giá chỉ bằng 1/5. Tôi nghĩ mình phải kết hôn với chàng trai nào đó ở Việt Nam để thường xuyên đi làm đẹp mới được".

Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng đánh giá cao sự tiện lợi. Loran đến từ Tây Ban Nha khen ngợi: "Tiệm nail ở Việt Nam mọc lên như nấm, từ ngõ nhỏ đến phố lớn. Tôi cứ đi bộ mỏi chân ghé vào là có chỗ làm ngay chứ không cần phải đặt lịch trước cả tuần. Sự tiện lợi và mức giá siêu hời này chính là điểm cộng to đùng".

Đọc những bài đánh giá về dịch vụ làm nail, dân mạng Việt Nam không khỏi thích thú. Minh Tú, du học sinh tại Anh chia sẻ: "Đọc bài viết mà thấy tự hào về tay nghề của người Việt mình ghê gớm. Bản thân mình đi du học bên Anh mấy năm nay, mỗi lần muốn làm bộ móng tử tế là xót hết cả ruột, giá vừa đắt đỏ mà thợ bên này làm nhìn cứ thô thô thế nào ấy, không thể tỉ mỉ được như ở nhà".

Hải Anh thường dẫn bạn bè quốc tế đến các tiệm nail yêu thích để trải nghiệm: "Chuẩn luôn mọi người ơi! Hôm trước mình vừa dẫn hai cô bạn đồng nghiệp người Australia ra tiệm nail quen ở Quận 1 làm. Lúc tính tiền hai bà ấy mắt tròn mắt dẹt, cứ hỏi đi hỏi lại tiệm là có tính nhầm không vì rẻ quá. Bên họ làm một bộ sơn gel đơn giản thôi cũng bay mất cả 100USD, còn ở đây đắp bột, vẽ hoa văn, đính đá cầu kỳ mà tính ra chưa đến 20USD".

Thùy Linh đánh giá chính những dịch vụ nhỏ nhẹ, bình dân lại rất thu hút du khách: "Nghề này tưởng bình dị nhưng lại đang quảng bá hình ảnh con người Việt Nam rất tốt, chăm chỉ, khéo tay và cực kỳ hiếu khách. Hy vọng các tiệm giữ vững chất lượng, đừng thấy khách nước ngoài mà nâng giá hay chặt chém để giữ hình ảnh đẹp dài lâu".