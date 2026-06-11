Chàng trai khống chế kẻ cầm dao tấn công phụ nữ nhận bằng khen của Thủ tướng

(VTC News) -

Khoảnh khắc anh Phạm Thế Huy Hoàng dùng bình cứu hỏa ngăn chặn kẻ tấn công một phụ nữ trên đường phố Hải Phòng

Sáng 11/6, tại trụ sở UBND phường Gia Viên (Hải Phòng), ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho anh Phạm Thế Huy Hoàng (Tổ 11, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao Bằng khen của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng anh Phạm Thế Huy Hoàng.

Rạng sáng 2/6, trên tuyến đường Lạch Tray (Hải Phòng), một phụ nữ bị kẻ say rượu dùng hung khí lao vào tấn công. Phát hiện sự việc, anh Phạm Thế Huy Hoàng không quản ngại hiểm nguy, nhanh trí dùng bình chữa cháy phun bọt khí để đánh lạc hướng đối tượng.

Hành động dũng cảm của anh Hoàng kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ an toàn cho nạn nhân và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Không dừng lại ở đó, tinh thần nghĩa hiệp của anh Phạm Thế Huy Hoàng tiếp tục được chứng minh khi sau đó ít ngày, trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hưng Đạo (Hải Phòng). Anh Huy Hoàng khi đi ngang qua hiện trường lập tức lao vào phối hợp, hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt đám cháy tại xưởng gỗ.

Những việc làm tử tế xuất phát từ trái tim nhân ái và trách nhiệm công dân cao đẹp của anh đã nhận được sự đồng thuận, biểu dương mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để xây dựng môi trường xã hội Hải Phòng ngày càng an toàn, văn minh và nghĩa tình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, hành động của anh Phạm Thế Huy Hoàng tuy diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng đòi hỏi bản lĩnh, sự bình tĩnh và lòng dũng cảm rất lớn, xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần nghĩa hiệp để đoàn viên, thanh niên noi theo.

Việc Thủ tướng quyết định tặng Bằng khen cao quý là sự ghi nhận xứng đáng đối với nghĩa cử cao đẹp, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong tôn vinh các cá nhân dám hành động vì lợi ích cộng đồng. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của địa phương và thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Vũ Tiến Phục đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để xây dựng môi trường xã hội Hải Phòng ngày càng an toàn, văn minh và nghĩa tình.