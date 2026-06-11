Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/6/2026 - XSAG 11/6

XSAG 11/6. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/6/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 11/6/2026

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- XSAG 4/6/2026

Kết quả xổ số An Giang (XSAG) ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 827417 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 4/6, kết quả xổ số An Giang ngày 4/6/2026.

- XSAG 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 377962 và các hạng giải khác như sau:

XSAG 28/5, kết quả xổ số An Giang ngày 28/5/2026.

- XSAG 21/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 21/5/2026 như sau:

XSAG 21/5, kết quả xổ số An Giang ngày 21/5/2026.

- XSAG 14/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 có giải đặc biệt là 194241 và các hạng giải khác như sau:

XSAG 14/5, kết quả xổ số An Giang ngày 14/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.