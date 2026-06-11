Giải mã loại thuốc có cơ chế 'tìm và diệt' tế bào ung thư buồng trứng

(VTC News) -

Viện Quốc gia về Sức khỏe và Chăm sóc Xuất sắc Anh (NICE) công bố hướng dẫn cuối cùng khuyến nghị sử dụng thuốc Elahere (mirvetuximab soravtansine) trong hệ thống y tế công (NHS) cho phụ nữ mắc ung thư biểu mô buồng trứng, ung thư vòi trứng hoặc ung thư phúc mạc nguyên phát kháng hóa trị platinum. Bệnh nhân có thụ thể folate receptor-alpha (FRα) dương tính và trải qua từ một đến ba phác đồ điều trị toàn thân trước đó.

Theo NICE, thuốc sẽ được cung cấp tại Anh và cũng sẽ có mặt tại xứ Wales trong vòng 60 ngày kể từ quyết định này. Tại Bắc Ireland, Bộ Y tế sẽ xem xét hướng dẫn của NICE để quyết định có áp dụng hay không, trong khi quá trình thẩm định tại Scotland dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026.

Quyết định của NICE đồng nghĩa với việc Elahere sẽ được đưa vào danh mục thuốc được NHS chi trả cho nhóm bệnh nhân đủ điều kiện tại Anh.

Hãng dược AbbVie ước tính khoảng 1.400 bệnh nhân mỗi năm tại Anh, Wales và Bắc Ireland có thể đủ điều kiện tiếp cận thuốc.

(Ảnh minh hoạ)

Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá kéo dài. Trước đó, NICE từng không khuyến nghị sử dụng Elahere do còn những bất định liên quan đến dữ liệu về chất lượng cuộc sống và thời gian sống của bệnh nhân so với hóa trị. Sau khi xem xét thêm các bằng chứng và ý kiến từ cộng đồng người bệnh, cơ quan này đã đi đến quyết định cuối cùng là khuyến nghị sử dụng thuốc trong nhóm bệnh nhân phù hợp.

Tổ chức Ovarian Cancer Action, một trong những đơn vị tham gia đại diện tiếng nói người bệnh trong quá trình đánh giá, cho rằng đây là bước tiến quan trọng đối với nhóm bệnh nhân ung thư buồng trứng kháng platinum, vốn rất ít lựa chọn điều trị trong nhiều năm qua.

Trước đó, ngày 24/7/2025, Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Vương quốc Anh (MHRA) phê duyệt Elahere để điều trị cho người trưởng thành mắc ung thư buồng trứng, ung thư vòi trứng hoặc ung thư phúc mạc nguyên phát có FRα dương tính, không còn đáp ứng hoặc đã kháng với hóa trị nền platinum sau một đến ba lần điều trị.

Elahere là tên thương mại của hoạt chất mirvetuximab soravtansine, thuộc nhóm thuốc liên hợp kháng thể - thuốc (antibody-drug conjugate, ADC). Thuốc kết hợp một kháng thể đơn dòng có khả năng nhận diện protein FRα trên bề mặt tế bào ung thư với hoạt chất chống ung thư DM4. Sau khi gắn vào tế bào đích, thuốc đưa DM4 vào bên trong, làm gián đoạn quá trình phát triển và dẫn đến tiêu diệt tế bào ung thư.

FRα dương tính là tình trạng tế bào ung thư biểu hiện lượng lớn protein folate receptor-alpha trên bề mặt. Việc xác định tình trạng này được thực hiện thông qua xét nghiệm mẫu mô khối u trong phòng thí nghiệm.

Quyết định phê duyệt của MHRA dựa trên nghiên cứu lâm sàng với 453 bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư buồng trứng, ung thư vòi trứng hoặc ung thư phúc mạc giai đoạn tiến triển, kháng platinum và có FRα dương tính.

Kết quả cho thấy những bệnh nhân điều trị bằng Elahere có thời gian sống không tiến triển bệnh trung bình khoảng 5,6 tháng, so với khoảng 4 tháng ở nhóm điều trị hóa trị tiêu chuẩn. Thời gian sống toàn bộ trung bình cũng cao hơn, đạt khoảng 16,5 tháng so với 12,8 tháng ở nhóm điều trị tiêu chuẩn.

Ngoài ra, các dữ liệu thử nghiệm cho thấy Elahere giúp kéo dài thời gian kiểm soát bệnh, tăng tỷ lệ đáp ứng của khối u và có thể giúp một số bệnh nhân sống lâu hơn so với hóa trị thông thường.

Thuốc được sử dụng dưới dạng truyền tĩnh mạch dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc điều dưỡng có kinh nghiệm trong điều trị ung thư. Liều dùng được tính dựa trên cân nặng của người bệnh và số chu kỳ điều trị sẽ do bác sĩ quyết định.

Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm nhìn mờ, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau bụng, tổn thương giác mạc, khô mắt, táo bón, nôn, giảm cảm giác thèm ăn, tổn thương thần kinh ngoại biên ở tay chân, đau đầu, suy nhược, tăng men gan và đau khớp.

Đối với nhiều bệnh nhân, quyết định của NICE không chỉ mở ra thêm một lựa chọn điều trị mà còn mang lại hy vọng có thêm thời gian bên gia đình.

Wendy, người được chẩn đoán ung thư buồng trứng độ cao giai đoạn 3C vào năm 2023, cho biết bệnh đã tái phát sau giai đoạn thuyên giảm và hóa trị không còn hiệu quả. Bà đã chờ đợi quyết định của NICE trước khi có thể được cân nhắc điều trị bằng Elahere.

“Nếu Elahere được phê duyệt, tôi hy vọng thuốc có thể giúp tôi có thêm thời gian ở bên gia đình”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, Angela, được chẩn đoán ung thư buồng trứng thanh dịch độ cao giai đoạn 3B vào năm 2021, đã bắt đầu điều trị bằng Elahere từ tháng 6/2025 sau khi bệnh tái phát và được xác định là kháng platinum.

Bà cho biết chỉ sau ba đợt điều trị, chỉ số CA125 đã trở về mức bình thường và kết quả chụp CT cho thấy những cải thiện đáng kể. Angela bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ được tiếp cận loại thuốc này trong tương lai.