Lật thuyền trên sông Sêrêpốk ở Đắk Lắk, 2 vợ chồng tử vong

(VTC News) -

Sáng 11/6, lãnh đạo xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ lật thuyền trên sông Sêrêpốk khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông Y.M.B. (63 tuổi) cùng vợ là bà H.Q.H. (63 tuổi, cùng trú tại buôn Trí, xã Buôn Đôn) chèo thuyền ra sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới đánh cá.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân.

Khi thuyền di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, phương tiện bị lật, khiến cả hai rơi xuống sông và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 6h10 cùng ngày, thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ.

Theo lãnh đạo xã Buôn Đôn, tối 10/6, khu vực xảy ra mưa lớn khiến mực nước sông Sêrêpốk dâng cao, dòng chảy mạnh hơn thường ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân hoạt động trên sông.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Vào tháng 9/2025, tại khu vực sông Ba (qua xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk), hai vợ chồng ông Võ Duy Hùng (61 tuổi) và bà Đỗ Thị B. (60 tuổi) chèo thuyền ra phía giữa sông để hái ra thì thuyền va phải tảng đá.

Lúc này, ông Hùng bơi vào bờ được, còn bà B. mất tích. Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể bà B. được tìm thấy cách hiện trường 100m.