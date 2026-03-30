Lật thuyền tại Tuyên Quang, 2 vợ chồng thiệt mạng

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, tại khu vực lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 22h ngày 29/3, anh N.V.T. (SN 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (SN 1993) và con trai N.T.Đ. (SN 2012) đi thả lưới đánh cá.

Khi di chuyển đến khu vực ven sông, anh T. phát hiện một chiếc thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ và tự ý sử dụng để chở cả gia đình ra giữa lòng hồ.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Trong quá trình thả lưới, thời tiết bất ngờ xuất hiện gió mạnh khiến chiếc thuyền bị lật. Cả ba người rơi xuống nước. Cháu Đ. sau đó bơi được vào bờ an toàn, trong khi anh T. và chị H. bị nước cuốn, mất tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm.

Cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm 2 nạn nhân. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực lòng hồ với địa hình phức tạp, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn duy trì tìm kiếm xuyên đêm.

Đến 11h30 ngày 30/3, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng gia đình lo hậu sự.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy; trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết bất