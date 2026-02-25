Lật thuyền đánh cá trên sông ở Quảng Ngãi, một người tử vong

(VTC News) -

Ngày 25/2, UBND xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng đã tìm kiếm thi thể người đàn ông bị lật thuyền khi đi đánh cá trên sông Đăk Blà, đoạn qua xã Ngọc Bay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh A.K. (SN 1995, trú tại Ngọc Bay) sử dụng thuyền độc mộc đi đánh cá trên sông Đăk Blà.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Trong khi đang quăng lưới, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến anh K. rơi xuống sông, mất tích. Một số người dân phát hiện sự việc đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã Ngọc Bay đã đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết) ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) mượn chiếc thuyền dân sinh của một người dân địa phương chở theo 6 người trong gia đình gồm: bà Cao Thị N. (SN 1958, vợ ông T.); chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1990, con dâu ông T.) và các cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2014), Nguyễn Tấn Ph. (SN 2016), Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012) và Nguyễn An Nh. (SN 2023).

Thuyền đi trên sông Gianh rồi bị lật và chìm. Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình cùng con trai là em Cao Hoàng Ân Đức nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống. Những người được cứu sống đang được theo dõi, chăm sóc y tế gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và các cháu Nguyễn Duy Kh.; Nguyễn Tấn Ph.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... để phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Đến ngày 20/2 (mồng 4 Tết) thi thể 2 nạn nhân mất tích mới được tìm thấy.