(VTC News) -

Video: Những mẫu SUV nhỏ gọn hợp phụ nữ, dễ lái trong phố.

Kia Sonet

Kia Sonet phiên bản hiện tại đã ra mắt vào cuối năm 2021 và tương đối thành công cho đến nay. Hiện, mẫu SUV cỡ nhỏ này đang là mẫu SUV hạng A bán chạy nhất. Sonet được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động, giá bán dao động từ 499 triệu đến 609 triệu đồng.

Kia Sonet thu hút nhờ vẻ ngoại hình trẻ trung, nhỏ gọn với ngôn ngữ thiết kế tương tự như các dòng xe cao cấp của Kia. Đèn pha LED, lưới tản nhiệt mạng đan cùng cốp sau dáng vuông góc giúp tăng tính thể thao. Sonet trang bị màn hình giải trí 10,25 inch, dàn loa Bose, ghế da đỏ, hệ thống điều hòa tự động.

Tất cả phiên bản Kia Sonet tại Việt Nam đều trang bị động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Riêng bản Luxury và Premium có tính năng thay đổi chế độ lái.

Hyundai Creta

Có kích thước nhỉnh hơn, Hyundai Creta thuộc phân khúc Crossover cỡ B, được phân phối chính hãng 3 phiên bản. Mẫu SUV đô thị được thiết kế theo kiểu vuông vức và hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ. Giá bán xe dao động từ 599 triệu đến 699 triệu đồng.

Hyundai Creta nổi bật với thiết kế đồng bộ, mặt trước được trang bị đèn LED âm vào lưới tản nhiệt, tạo cảm giác tinh tế và mệnh mẽ. Nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp, màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống loa Bose và cửa sổ trời toàn cảnh.

Creta trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream 1.5 mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B, dễ dàng di chuyển ở các địa hình khác nhau. Giá bán xe dao động từ 650 triệu đến 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross mang dáng vẻ thời thượng và đa dụng. Xe sử dụng đầu xe mới với hệ đèn LED tổng thể hình thang ngược, kết hợp cùng đường gân cá tính. Nội thất bên trong rộng rãi với ghế da cao cấp, màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay, cửa sổ trời và camera 360 độ.

Những người dùng cân nhắc tiết kiệm nhiên liệu hay thân thiện với môi trường có thể chọn phiên bản động cơ xăng 1.5L 90 mã lực, 121 Nm đi kèm mô-tơ điện 79 mã lực, 141 Nm, chỉ tiêu thụ 3,8 lít xăng/100 km. Động cơ hybrid còn cho phép chạy điện hoàn toàn ở vận tốc phù hợp.

Ở bản thường, Yaris Cross dùng máy 1.5L 105 mã lực, 138 Nm, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,95 lít/100 km trung bình. Toyota Yaris Cross nổi bật trong phân khúc khi có gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến Toyota Safety Sense.