Top xe SUV đáng mua trong tầm giá 700 triệu đồng

(VTC News) -

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V đang là ba mẫu SUV hạng B được ưa chuộng. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của người tiêu dùng.

Video: Top xe SUV đáng chú ý trong tầm giá 700 triệu đồng.

Hyundai Creta

Hyundai Creta nổi bật với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

Có giá bán từ 599 triệu đến 715 triệu đồng, Hyundai Creta nổi bật với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như điều hòa tự động, cổng sạc USB và Type-C, cửa điện tự động, cùng ghế ngồi bọc da.

Hàng ghế trước được trang bị tính năng sưởi ấm và làm mát, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Hàng ghế sau cũng được thiết kế rộng rãi, không thua kém các đối thủ trong phân khúc.

Đặc biệt, Hyundai Creta còn được trang bị hệ thống an toàn Hyundai SmartSense với nhiều tính năng cao cấp như hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Về hiệu suất, xe sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream 1.5, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số iVT.

Kia Seltos

Kia Seltos là một lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá 700 triệu.

Kia Seltos cũng là một lựa chọn hấp dẫn với giá bán từ 599 triệu đến 799 triệu đồng. Trong đó, người tiêu dùng có thể chọn các phiên bản cao cấp như 1.5 Turbo Deluxe (659 triệu đồng) và 1.5 Luxury (699 triệu đồng).

Tất cả các phiên bản của Seltos đều sử dụng động cơ 1.5L, với công suất 113 mã lực cho các phiên bản hút khí tự nhiên và 158 mã lực cho các phiên bản tăng áp. Hộp số đi kèm là CVT cho các phiên bản thường và ly hợp kép 7 cấp cho các phiên bản Turbo.

Honda HR-V

Honda HR-V nổi bật với thiết kế trẻ trung, gầm cao và nội thất rộng rãi.

Honda HR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hiện có ba phiên bản: G, L và e:HEV RS. Với ngân sách khoảng 700 triệu đồng, người tiêu dùng có thể lựa chọn phiên bản G. Mẫu SUV này nổi bật với thiết kế trẻ trung, gầm cao và nội thất rộng rãi, cùng nhiều tính năng tiện nghi hiện đại, đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing.

Về hiệu suất, Honda HR-V trang bị động cơ 1.5L i-VTEC, cho công suất 119 mã lực, kết hợp với hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dream.