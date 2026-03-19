Nhân viên ngân hàng chuyển nhầm 3 tỷ đồng cho người lạ ở Hưng Yên

Ngày 19/3, lãnh đạo Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết, công an xã hỗ trợ người dân trên địa bàn chuyển trả lại 3 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an xã Nam Thụy Anh tiếp nhận tin báo của anh Trần Quang Đạt (sinh năm 2002, nhân viên kinh doanh tại một ngân hàng chi nhánh ở phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc chuyển nhầm 3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân trên địa bàn xã Nam Thụy Anh.

Cán bộ Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ công dân bàn giao lại số tiền nhận chuyển nhầm. (Ảnh: Bùi Đình Thứ)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Thụy Anh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định chính xác người nhận được tiền chuyển nhầm.

Công an xã Nam Thụy Anh xác định anh Trần Quang Đạt trong quá trình thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm 3 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1995, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Công an xã đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác nhận thông tin và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tại buổi làm việc, anh Đạt bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã và chị Xuân vì hành động trung thực, nghĩa tình.

Việc hỗ trợ xác minh, hoàn trả kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Thụy Anh khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo ngay với cơ quan công an, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật.

Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin để hạn chế sai sót.