180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành, khai thác từ tháng 12

Chiều 1/6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phát động đợt thi đua đặc biệt “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án”, quyết tâm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV, cho biết việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào vận hành trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành hàng không và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Hùng, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng yếu và đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi độ chính xác cao, tính đồng bộ giữa các hạng mục cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm lớn từ các đơn vị tham gia thi công.

ACV đặt mục tiêu tổ chức ba đợt khai thác thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11/2026, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào hoạt động từ tháng 12/2026.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho biết tổng giá trị sản lượng toàn dự án hiện đạt gần 76%.

Trong đó, đường cất hạ cánh số 1 và khu sân đỗ đã hoàn thành, từng đón thành công chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn vào cuối năm 2025.

Theo ông An, ở kỳ báo cáo gần nhất, giá trị xây lắp tăng thêm 3,76%, tỷ lệ giải ngân tăng 1,44% so với tuần trước. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh toán đã cơ bản được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công.

Nhiều hạng mục trọng điểm hiện đạt tỷ lệ hoàn thành cao như sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đạt hơn 88%, hệ thống cung cấp nhiên liệu vượt 92%, các tuyến giao thông kết nối đạt gần 90%.

Một góc dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Riêng nhà ga hành khách - hạng mục được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành - đã hoàn thành phần kết cấu chính và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị. Khối lượng thực hiện hiện đạt khoảng hai phần ba tổng công việc.

Ban Quản lý dự án đánh giá những hạng mục phức tạp, khối lượng lớn nhất cơ bản đã được hoàn thành. Dự án đang bước vào chặng cuối với yêu cầu cao hơn về tiến độ, chất lượng thi công và tính đồng bộ giữa các hệ thống.

Trong 180 ngày cao điểm tới, ban quản lý dự án sẽ tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị, nâng quy mô lao động lên hơn 9.000 người và tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp trên toàn công trường nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ.