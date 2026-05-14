Sân bay Long Thành thiếu nhân lực, chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu

(VTC News) -

Thông tin được đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành nêu trong buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án thành phần tại sân bay Long Thành và dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngày 14/5.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra nhiều hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành như hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các tuyến đường kết nối T1, T2.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, dự án đang thiếu hụt lao động thi công khi lực lượng nhân sự thực tế hiện chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu.

Báo cáo đoàn giám sát, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cho biết các gói thầu quan trọng đã được lập lại đường găng tiến độ nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành vào cuối năm.

Riêng gói thầu thi công nhà ga hành khách hiện có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công.

Theo ông An, dự án đang gặp khó khăn về nhân lực lao động, trong khi các nhà thầu cũng chịu áp lực do giá nhiên liệu tăng. Hiện lực lượng lao động tại công trường mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thực tế.

Ông An cho biết thêm, từ đầu tháng 5, cơ quan chức năng đã giải ngân kinh phí cho các nhà thầu và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để thanh toán cho các đơn vị còn lại.

Đối với các thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài, đến nay khoảng 95% số lượng đã được tập kết về công trường. Trong đó, khoảng 80% thiết bị nhập khẩu đã hoàn thành lắp đặt.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, theo quy hoạch, các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng các tuyến đường 25B và 25C.

Đại diện ACV đang báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành với Đoàn kiểm tra.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính của dự án thành phần 2 và 3. Dự án thành phần 1 dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 5.

Đối với tuyến Bến Lức - Long Thành, các hạng mục cuối đang được tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9 tới.

Trong khi đó, tuyến Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 6. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được mở rộng từ 4 làn lên 8-10 làn xe, cơ bản hoàn thành cuối năm 2026; riêng hạng mục cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, khi tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành mở rộng, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành sẽ còn khoảng 30 phút. Đây cũng sẽ là trục giao thông chính phục vụ khoảng 75% lượng hành khách đi và đến sân bay Long Thành từ TP.HCM.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết, nếu di chuyển từ khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính mới của TP.HCM tại Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành, thời gian đi lại cũng chỉ khoảng 30 phút.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, cùng với các tuyến giao thông đang hoàn thiện và hai tuyến 25B, 25C do thành phố Đồng Nai triển khai đầu tư, dự kiến cuối năm nay cơ bản giải quyết được bài toán kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và TP.HCM.