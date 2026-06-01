Công Hậu lập hat-trick, U19 Việt Nam thắng Timor Leste 3-0

(VTC News) -

Chiều 1/6, U19 Việt Nam thi đấu trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đối thủ Timor Leste. Chưa sử dụng toàn bộ các cầu thủ tốt nhất nhưng huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cùng các học trò vẫn đạt được mục tiêu giành 3 điểm.

Ngay ở phút thứ 2, Đắc Vũ xử lý bóng và tung ra đường chuyền chất lượng để Hoàng Công Hậu dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số trận đấu cho U19 Việt Nam.

Hàng công sớm tỏa sáng nhưng hàng thủ U19 Việt Nam chơi không an toàn. Có ít nhất 2 tình huống các hậu vệ để tiền đạo Timor Leste uy hiếp khung thành của Hoa Xuân Tín nhưng U19 Việt Nam chưa phải nhận bàn thua.

U19 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U19 Timor Leste.

Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, U19 Việt Nam vẫn là những người kiểm soát thế trận trên sân. Đức Vũ và Công Hậu tiếp tục là hai ngòi nổi quan trọng nhất và gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Đáng tiếc, một chút thiếu sắc sảo và kém may mắn khiến họ chưa thể ghi thêm bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi U19 Timor Leste thi đấu rất cố gắng nhưng lại không tạo ra khác biệt nào đáng kể. Trong khi đó, U19 Việt Nam phần nào mất đi nhịp chơi bóng cần thiết khi thời tiết nắng nóng ở Indonesia ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.

Trong nửa cuối hiệp 2, sức ép của U19 Việt Nam tạo ra lên phần sân đối phương lại tiếp tục gia tăng. Phút 83, từ đường tạt bóng của Quốc Khánh. vẫn là Hoàng Công Hậu ngả người dứt điểm đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

Ít phút sau, vẫn là Công Hậu hoàn tất cú hat-trick qua đó mang về chiến thắng 3-0 thuyết phục cho U19 Việt Nam.

Đội hình U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Minh Hợi, Quốc Khánh, Tấn Dũng, Duy Khang, Công Hậu, Quốc Hòa, Văn Khánh, Hồng Phong, Tấn Minh, Đức Vũ

U19 Timor Leste: De Oliveira, De Jesus, Canavaro, Purificacao, Arango, Fortunato, Tiago Lay, Freitas, Pereira, Da Costa, Germano Junior