Nên bật điều hòa chế độ Cool hay Fan khi trời nắng nóng?

Trong những ngày cao điểm mùa hè, khi nền nhiệt độ ngoài trời có thể vượt ngưỡng 38-40 độ C, chiếc điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị cứu cánh không thể thiếu của mọi gia đình. Tuy nhiên, trên chiếc điều khiển luôn tồn tại nhiều chế độ khác nhau. Khá nhiều người dùng, xuất phát từ tâm lý muốn tiết kiệm điện năng hoặc chưa nắm rõ nguyên lý vận hành, thường phân vân giữa việc nên cài đặt thiết bị ở chế độ Cool (Làm mát) hay chế độ Fan (Chỉ quạt gió). Việc chọn đúng chế độ không chỉ quyết định sự thoải mái của người dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của hệ thống máy nén.

Cơ chế hoạt động của chế độ Cool (làm mát)

Chế độ Cool, thường được ký hiệu bằng biểu tượng bông tuyết trên điều khiển, là chức năng mang tính bản thể và quan trọng nhất của một chiếc điều hòa không khí. Đứng ở góc độ kỹ thuật, khi bạn kích hoạt chế độ này, toàn bộ hệ thống tuần hoàn nhiệt của thiết bị sẽ được đánh thức.

Chế độ Cool giúp căn phòng của bạn mát ngay tức thì. Ảnh: FD

Lúc này, máy nén đặt tại cục nóng ngoài trời sẽ khởi động. Môi chất lạnh (gas điều hòa) được nén dưới áp suất cao và luân chuyển qua các hệ thống ống đồng, liên tục thực hiện quá trình thu nhiệt từ không khí bên trong phòng tại dàn lạnh, sau đó giải phóng lượng nhiệt này ra môi trường bên ngoài thông qua dàn nóng. Quá trình trao đổi nhiệt này diễn ra liên tục cho đến khi các cảm biến nhận diện được nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống đúng bằng mức mà người dùng cài đặt.

Chính vì sự vận hành toàn diện của máy nén, bộ phận tiêu thụ điện năng lớn nhất của điều hòa, chế độ Cool mang lại khả năng làm giảm nhiệt độ tuyệt đối của không gian. Không khí thổi ra từ dàn lạnh là không khí đã được rút bớt nhiệt lượng và độ ẩm, tạo ra một môi trường mát mẻ, khô ráo và dễ chịu thực sự.

Hạn chế của chế độ Fan (quạt gió)

Ngược lại với Cool, chế độ Fan, thường ký hiệu bằng biểu tượng cánh quạt, hoạt động với một cơ chế bị tinh giản đi rất nhiều. Khi kích hoạt chức năng này, máy nén ở cục nóng ngoài trời sẽ bị ngắt hoàn toàn. Thiết bị lúc này chỉ sử dụng duy nhất mô-tơ quạt lồng sóc được tích hợp bên trong dàn lạnh để tạo ra luồng gió luân chuyển.

Về bản chất, khi ở chế độ Fan, chiếc điều hòa đắt tiền của bạn chỉ đóng vai trò giống hệt như một chiếc quạt điện cơ thông thường. Nó tiêu thụ một lượng điện năng rất nhỏ, nhưng đồng thời cũng mất đi hoàn toàn khả năng can thiệp vào nhiệt năng của căn phòng. Nó hút không khí ở nhiệt độ hiện tại, đẩy qua màng lọc và thổi ngược lại ra ngoài mà không hề có quá trình làm lạnh nào diễn ra.

Chế độ Fan không thích hợp dùng trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: BAPL

Do đó, khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ phòng đang ở mức cao ngột ngạt 37 - 38 độ C, nếu bạn bật chế độ Fan, luồng gió phả vào người bạn vẫn là luồng gió nóng. Cơ thể có thể cảm thấy chút lay động của không khí, nhưng nhiệt độ phòng không hề giảm, dẫn đến tình trạng oi bức kéo dài, mồ hôi không thể bay hơi và tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu.

Trời nóng bắt buộc để chế độ Cool

Từ những phân tích kỹ thuật trên, kết luận đưa ra là vô cùng rõ ràng. Khi trời nắng nóng, bạn bắt buộc phải bật điều hòa ở chế độ Cool. Chỉ có chế độ này mới kích hoạt máy nén để bóc tách nhiệt lượng, đưa căn phòng về ngưỡng nhiệt độ sinh lý an toàn cho cơ thể người. Việc cố gắng dùng chế độ Fan trong những ngày nhiệt độ lên cao với hy vọng đỡ tốn điện là một sai lầm, bởi bạn đang lãng phí công năng của thiết bị mà không nhận lại được hiệu quả giải nhiệt tương xứng.

Vậy chế độ Fan được thiết kế để làm gì? Các chuyên gia kỹ thuật khuyên rằng, chức năng Fan Only chỉ nên được ứng dụng trong hai trường hợp. Thứ nhất, vào những ngày thời tiết giao mùa, mùa thu hoặc mùa xuân mát mẻ, bạn chỉ cần không khí trong phòng được lưu thông và lọc sạch bụi bẩn qua màng lọc của dàn lạnh.

Thứ hai, bạn có thể bật chế độ Fan khoảng 15 đến 30 phút trước khi tắt hẳn điều hòa. Luồng gió từ quạt sẽ làm khô hệ thống lá nhôm tản nhiệt bên trong dàn lạnh, ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn gây mùi.

Thay vì dùng chế độ Fan của điều hòa để trốn tránh hóa đơn tiền điện, bạn có thể áp dụng một chiến lược khoa học hơn nhiều. Bật điều hòa ở chế độ Cool, kết hợp cùng một chiếc quạt máy bên ngoài, quạt trần hoặc quạt cây.

Khi máy nén của điều hòa tạo ra không khí lạnh, chiếc quạt cơ bên ngoài sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác khí động học, khuếch tán luồng khí lạnh này đi mọi ngóc ngách trong phòng với tốc độ cực nhanh. Sự lưu thông gió do quạt cơ tạo ra sẽ đẩy nhanh quá trình bay hơi mồ hôi trên da, đánh lừa cảm nhận nhiệt của cơ thể. Nhờ đó, dù bạn đang cài đặt điều hòa ở 27 độ C, cơ thể vẫn cảm thấy mát mẻ tương đương với việc cài đặt 24 độ C.

Phương pháp này giúp máy nén không phải làm việc quá sức để làm lạnh sâu, từ đó kéo dài tuổi thọ thiết bị và tiết kiệm lượng điện năng đáng kể một cách thực sự khoa học và hiệu quả.