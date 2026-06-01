Giáo sư Toán từng học Harvard có tác phẩm xuất hiện trong đề thi lớp 10 TP.HCM

Sáng 1/6, hơn 76.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đáng chú ý, phần đọc hiểu và nghị luận văn học sử dụng ngữ liệu trích từ tác phẩm "Chú robot tưởng mình là người" của GS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đề thi mang chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”, khai thác câu chuyện về nhân vật robot Biết Điều. Trong đoạn trích, robot này bắt đầu xuất hiện những cảm xúc và suy tư về ký ức, bản ngã cũng như ý nghĩa của việc trở thành con người. Qua cuộc trò chuyện với người ông lớn tuổi, nhân vật đặt ra nhiều câu hỏi về cảm xúc, trí nhớ và những giá trị tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân.

GS. Lê Anh Vinh - Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020.

Từ ngữ liệu trên, đề thi yêu cầu thí sinh xác định ngôi kể, phân tích đặc điểm nhân vật, chỉ ra tác dụng của câu rút gọn và bày tỏ suy nghĩ trước vấn đề: “Khi máy móc ngày càng giống con người, thì con người có đang dần sống như máy móc không?”.

Ở phần nghị luận văn học, học sinh được yêu cầu viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích chủ đề hoặc một số nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của văn bản.

Tác phẩm "Chú robot tưởng mình là người" của GS Lê Anh Vinh xuất hiện trong đề thi lớp 10 môn ngữ văn của TP.HCM, sáng 1/6.

Tác giả của tác phẩm, GS. Lê Anh Vinh, sinh năm 1983 tại Thanh Hóa. Ông từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và giành Huy chương Bạc tại Olympiad Toán học Quốc tế 2001.

Sau đó, ông hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Harvard, Mỹ khi mới 23 tuổi. Năm 2020, ông được phong học hàm giáo sư ở tuổi 37, trở thành giáo sư Toán học trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Ngoài công tác nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, GS. Lê Anh Vinh còn được biết đến với nhiều dự án giáo dục dành cho trẻ em và các đầu sách phổ biến kiến thức toán học. Tác phẩm Chú robot tưởng mình là người được ông viết trong thời gian chăm sóc con gái út, khi cô bé mới hơn một tuổi.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, với phần minh họa của Mèo Zushi. Tác phẩm vừa được trao giải Khát vọng Dế Mèn 2026 và hiện tác giả đang tiếp tục hoàn thiện phần hai.

Việc đưa một tác phẩm văn học thiếu nhi đương đại của một nhà khoa học vào đề thi được đánh giá là góp phần mở rộng nguồn ngữ liệu, đồng thời gợi mở cho học sinh những suy ngẫm về cảm xúc, bản sắc con người trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.