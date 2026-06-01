View pháo hoa đỉnh nhất sông Hàn từ tổ hợp Sun Symphony Residence sẽ thế nào?

Từ tổ hợp Sun Symphony Residence, những màn trình diễn rực rỡ hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt, góp phần khẳng định lợi thế hiếm có của các căn hộ ven sông do Sun Group phát triển tại Đà thành.

Không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch nổi bật của Đà Nẵng, DIFF còn trở thành “thước đo” cho giá trị của những bất động sản sở hữu tầm nhìn trực diện pháo hoa. Với vị trí ngay sát bờ sông, Sun Symphony Residence đang nổi lên như một trong những điểm ngắm pháo hoa lý tưởng bậc nhất trung tâm thành phố.

Đêm khai mạc 30/5 là màn trành tài giữa chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) với đội đương kim vô địch Trung Quốc đã thu hút hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực ven Sông Hàn để chiêm ngưỡng. (Ảnh: Xuân Hà)

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn – lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông. (Ảnh: Ánh Dương)

Sở hữu vị trí đắc địa ngay sát sông Hàn, Sun Symphony Residence nằm đối diện khu vực bãi bắn pháo hoa bên kia sông, mang lại trải nghiệm thị giác chân thực và sống động hơn so với nhiều điểm quan sát khác trong nội đô. (Ảnh: Ánh Dương)

Những chùm pháo hoa rực rỡ phản chiếu xuống Sông Hàn, tạo nên hiệu ứng ánh sáng kép – một trong những đặc quyền thị giác chỉ có tại các căn hộ hướng sông. (Ảnh: Ánh Dương)

Từ các tầng cao, cư dân có thể bao quát toàn bộ không gian lễ hội, nơi pháo hoa, ánh sáng đô thị và dòng sông hòa quyện thành một bức tranh đa tầng đầy cảm xúc. (Ảnh: Văn Tuyền)

Khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng phía xa, nổi bật trên nền trời, tạo nên điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của thành phố biển. (Ảnh: Quang Diệu)

Từ các ban công riêng tư tại căn hộ Sun Symphony Residence, cư dân có thể trải nghiệm thưởng lãm pháo hoa ngay tại nhà - xu hướng sống cao cấp ngày càng được ưa chuộng. Hiện nay, các tòa căn hộ Symphony 1, 2, 3 đang lần lượt bàn giao đến chủ sở hữu để hoàn thiện nội thất về ở hoặc khai thác cho thuê. (Ảnh: Ánh Dương)

Cùng với view ngắm pháo hoa, vị trí đắc địa tại trung tâm Đà Nẵng còn giúp dự án sở hữu tầm nhìn “sông – phố – biển” hiếm có, gia tăng giá trị ở thực lẫn khai thác cho thuê. (Ảnh: Sun Property)

Theo khảo sát, giá thuê căn hộ 2 ngủ ven sông Hàn Đà Nẵng đang đạt mức 35 – 42 triệu đồng/tháng, tỷ suất sinh lời từ khai thác cho thuê đạt 8-9%, vượt trội so với các thành phố lớn khác. Sự kiện DIFF thường niên đã góp phần gia tăng sức hút cho các bất động sản ven sông, khi nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của du khách tăng cao mỗi mùa hè. (Ảnh: Ánh Dương)

Sau thành công của các toà S1, S2, S3, tòa tháp Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence đã được ra mắt, mở ra cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ Sun Symphony Residence soi bóng sông Hàn, Đà Nẵng. (Ảnh: Sun Property)

View pháo hoa đỉnh nhất sông Hàn từ tổ hợp Sun Symphony Residence