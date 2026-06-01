Đề thi chuyên Văn gây sốt với câu thoại trong phim Hàn Quốc

Đề thi môn Ngữ văn chuyên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026 lựa chọn chất liệu từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Can this love be translated?" (Tiếng yêu này anh dịch được không?) để đặt câu hỏi tới thí sinh.

Tại câu hỏi nghị luận xã hội (4 điểm), đề bài nêu: Trong bộ phim "Can this love be translated?" ("Tiếng yêu này anh dịch được không?") của đạo diễn Hàn Quốc Yoo Young Eun, nhân vật chính Joo Ho Jin là một phiên dịch viên thông thạo nhiêu thứ tiếng và từng đi khắp thế giới, hiểu biết nhiều vùng văn hóa, ngôn ngữ. Khi được một người thầy hỏi trên thế giới này có bao nhiêu thứ tiếng, anh đã trả lời có hơn 7100. Thế nhưng người thầy làm anh khá bất ngờ khi nói: Có bao nhiêu người trên thế giới thì cá bấy nhiêu thứ tiếng vì mỗi người đều nói ngôn ngữ của riêng họ.

Từ gợi dẫn trên, đề thi yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về khả năng lắng nghe.

Đề thi chuyên Ngữ văn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Ngay sau khi kết thúc môn thi, đề Văn với nội dung trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Các ý kiến đánh giá đề thi gần gũi với giới trẻ, giàu tính thời sự và có độ mở phù hợp để phát hiện những thí sinh biết lắng nghe, quan sát, cảm nhận cuộc sống. Không ít người còn bày tỏ sự tò mò và tìm kiếm thông tin về bộ phim được sử dụng làm chất liệu trong đề thi.

Cô Nguyễn Thị Luyện - Giáo viên Trường THCS Hồng Minh đánh giá ấn tượng với đề thi chuyên Ngữ văn năm nay, nội dung câu hỏi có chiều sâu tư duy, giàu tính thời sự khi đưa chi tiết từ một bộ phim Hàn Quốc.

“Câu nghị luận xã hội tạo sự gần gũi với học sinh và khuyến khích các em kết nối văn học với đời sống về khả năng lắng nghe và thấu hiểu "ngôn ngữ riêng" của mỗi người. Đây là vấn đề nhân văn, đòi hỏi trải nghiệm và suy ngẫm cá nhân”, cô Luyện nói.

Vị giáo viên cũng nhận thấy định hướng ra đề đang dần đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, khuyến khích sự sáng tạo, tư duy độc lập và hạn chế tình trạng học thuộc văn mẫu như trước kia.

Đặc biệt, đề thi có tính phân hóa cao nằm ở câu nghị luận văn học. Câu hỏi yêu cầu học sinh không chỉ phân tích vẻ đẹp của Hà Nội mà còn cần làm rõ được nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Thơ đánh thức được những “văn bản” (kí ức, trải nghiệm, cảm xúc,..) đang ngủ yên trong tâm thức người đọc.

"Đề thi yêu cầu học sinh cần có năng lực cảm thụ, liên hệ và phân tích sâu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn. Có thể thấy, câu hỏi không quá đánh đố, phù hợp định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dễ nhận ra học sinh có tố chất chuyên Văn thực sự thông qua khả năng cảm thụ, tư duy độc lập và vốn sống", cô Luyện cho hay.

Năm học 2026-2027, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên tại 4 trường gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây. Đây là những trường luôn có tỷ lệ chọi cao, đặc biệt ở các lớp chuyên Toán.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Hà Nội, để được xét tuyển vào lớp chuyên, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi chung và bài thi môn chuyên. Kết quả bài thi chuyên là căn cứ quan trọng trong quá trình xét tuyển.