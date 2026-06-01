Gợi ý đáp án môn Văn thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

(VTC News) -

Sáng nay 1/6, hơn 150.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 với thời gian làm bài 120 phút.

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại TP.HCM năm 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Tuyển sinh 247

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM năm học 2026-2027 diễn ra ngày 1-2/6 với hơn 150.000 thí sinh đăng ký dự thi, mức cao nhất nhiều năm qua.

Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).