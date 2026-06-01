Đề Văn thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Sáng nay 1/6, TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi Ngữ văn tiếp tục đánh giá năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tăng yêu cầu vận dụng và tư duy.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay, thí sinh tại TP.HCM sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh minh họa)

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).