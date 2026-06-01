Có cần súc bình xăng hay điều chỉnh động cơ trước khi chuyển sang dùng xăng E10?

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, nhiều người dùng ô tô, xe máy băn khoăn liệu có cần súc bình xăng, điều chỉnh động cơ hoặc thực hiện các biện pháp kỹ thuật đặc biệt trước khi chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu mới này hay không.

Theo giải đáp của Bộ Công Thương, thông thường người dùng không cần súc bình xăng trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đối với những phương tiện quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ, chủ xe nên vệ sinh sạch các vị trí này trước khi sử dụng nhiên liệu mới.

Bình nhiên liệu bị rỉ, đóng cặn do lâu ngày không vệ sinh. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm nhất định.

Do đó, khi chuyển sang dùng xăng E10, nếu phương tiện để quá lâu không vận hành, ethanol có thể hấp thụ hơi nước từ môi trường, làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu và trong một số trường hợp có thể dẫn tới hiện tượng tách pha.

Theo chuyên gia, đối với những phương tiện ít sử dụng và để lâu ngày, chủ xe nên kiểm tra và xúc rửa hệ thống nhiên liệu khi dùng đến. Việc này giúp hạn chế nguy cơ nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, đồng thời bảo đảm động cơ vận hành ổn định sau thời gian dài không hoạt động.

Kim phun xăng trước và sau khi được vệ sinh. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bộ Công Thương khuyến cáo thông thường không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang sử dụng xăng E10. Dù vậy, đối với các động cơ đời cũ, cơ quan này khuyến nghị nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để bảo đảm phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

Cơ quan này cũng cho biết các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm là khả năng ăn mòn của ethanol. Theo Bộ Công Thương, mặc dù ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, các thử nghiệm khoa học khẳng định tác động ăn mòn của xăng E10 đối với các chi tiết động cơ là rất nhỏ. Bên cạnh đó, hầu hết phương tiện hiện nay đã được thiết kế để tương thích với E10 và sử dụng các vật liệu phù hợp với loại nhiên liệu này.

Đối với đặc tính hút ẩm của nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết ethanol có khả năng hấp thụ ẩm cao hơn xăng khoáng. Vì vậy, người dùng không nên tồn trữ xăng E10 trong thời gian quá dài, đồng thời cần bảo đảm bình chứa luôn được đậy kín để hạn chế nước hoặc hơi ẩm xâm nhập vào nhiên liệu.