Tổng Giám đốc EVNNPC nhận giải thưởng 'Lãnh đạo sáng tạo và chuyển đổi số'

Giải thưởng thuộc Chương trình Biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số - Viet Nam I4 Impact Awards 2026 tôn vinh những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, đóng góp nổi bật trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế số quốc gia.

Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện trên hành trình đổi mới doanh nghiệp, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của EVNNPC trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Đây cũng là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và củng cố năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao giải thưởng “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số” trong Chương trình Biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số - Viet Nam I4 Impact Awards 2026 cho ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC.

Dấu ấn người lãnh đạo trong hành trình đổi mới

Trên cương vị Tổng Giám đốc EVNNPC, ông Nguyễn Đức Thiện đã tạo dấu ấn đậm nét bằng những quyết sách đổi mới mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện luôn kiên định định hướng lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực phát triển doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình điều hành Tổng công ty, ông luôn kiên định với định hướng lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và lấy chuyển đổi số làm chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của ông, EVNNPC không ngừng đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm.

Không chỉ giữ vai trò hoạch định chiến lược, ông Nguyễn Đức Thiện còn trực tiếp chỉ đạo nhiều chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp.

Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC, ông đã tạo dựng sự gắn kết giữa công nghệ, quản trị và con người, từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một phần trong tư duy, phương thức làm việc và văn hóa của toàn Tổng công ty.

EVNNPC đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong quản lý vận hành lưới điện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số.

Qua đó, EVNNPC đã hoàn thành kết nối và vận hành từ xa toàn bộ 381 trạm biến áp 110kV thông qua hệ thống SCADA; đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản lý lưới điện hiện đại như DMS, DAS và từng bước số hóa nhiều quy trình nghiệp vụ trọng yếu.

Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn tạo nền tảng quan trọng để EVNNPC phát triển theo mô hình doanh nghiệp số hiện đại.

Lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn EVNNPC

Song hành cùng chuyển đổi số, EVNNPC đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện, các giá trị cốt lõi của EVN và EVNNPC được lan tỏa sâu rộng, góp phần hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đoàn kết và không ngừng đổi mới.

Văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy EVNNPC không ngừng phát triển và bứt phá.

Tinh thần đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nét văn hóa đặc trưng của EVNNPC. Giai đoạn 2021–2025, Tổng công ty đã công nhận 378 sáng kiến cấp Tổng công ty cùng 27 đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao; riêng năm 2025 có 90 sáng kiến được công nhận – mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện tại buổi lễ.

Chia sẻ về hành trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại EVNNPC, ông Nguyễn Đức Thiện cho rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng sự thay đổi trong tư duy quản trị, phương thức làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

Theo ông, những kết quả EVNNPC đạt được hôm nay là thành quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng đổi mới và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty. Đây cũng sẽ là động lực để EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và xây dựng doanh nghiệp số hiện đại, phát triển bền vững.

Những kết quả đó cho thấy chuyển đổi số tại EVNNPC không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ mà còn là sự đổi mới về tư duy quản trị, phương thức làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ, quản trị và con người đã tạo nên nền tảng vững chắc để Tổng công ty không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số

Giải thưởng “Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện trong việc dẫn dắt EVNNPC phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên EVNNPC trong hành trình xây dựng doanh nghiệp số, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp thêm động lực để EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.