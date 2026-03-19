EVNNPC kêu gọi cộng đồng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

(VTC News) -

Để bảo đảm cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm, EVNNPC đã bố trí hàng nghìn ca trực tại tất cả các đơn vị, bao gồm trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành và lực lượng sửa chữa điện 24/24 giờ. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành thông suốt.

Nhân viên CTĐL Lạng Sơn kiểm tra dây sau công tơ, chỉnh trang dây cáp điện đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử.

Về sản xuất – kinh doanh điện năng, điện thương phẩm tháng 2/2026 đạt 7,16 tỷ kWh, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 16,29 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng 13,95% kế hoạch cả năm EVN giao (116,75 tỷ kWh). Một số địa phương có mức tăng trưởng điện thương phẩm cao như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên… cho thấy tín hiệu tích cực của hoạt động sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế tại khu vực phía Bắc.

Công tác quản trị vận hành hệ thống điện tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm, đạt 1,64% trong tháng 2 và 2,28% lũy kế, giảm so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn kế hoạch EVN giao. Số vụ sự cố lưới điện 110kV lũy kế 2 tháng đầu năm chỉ xảy ra 02 vụ, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó SAIDI do sự cố giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng.

Các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo cung cấp điện tại các điểm diễn ra bầu cử.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhiều dự án lưới điện 110kV đã được nghiệm thu, đóng điện thành công, góp phần nâng cao năng lực cấp điện và tăng độ tin cậy vận hành hệ thống. Đến nay, EVNNPC đã khởi công 03 dự án 110kV, lũy kế 06/81 dự án, đạt 7,4% kế hoạch và bằng 85,7% so với cùng kỳ; đồng thời đóng điện 04 dự án, lũy kế 07/90 dự án, đạt 7,7% kế hoạch và bằng 116,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với các công trình trọng điểm, EVNNPC và các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận điện lưới quốc gia của người dân.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý vận hành hệ thống điện như trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh kiểm tra lưới điện bằng UAV, AI dự báo phụ tải, công nghệ thực tế ảo (VR) trong đào tạo và các hệ thống giám sát vận hành từ xa.

Đến nay, EVNNPC quản lý hơn 11,7 triệu công tơ điện tử, trong đó tỷ lệ công tơ đo xa đạt 99,99%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh điện năng. Bên cạnh đó, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,28%, tiếp tục khẳng định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng tăng cường ĐTV đảm bảo thông tin thông suốt trong thời gian bầu cử.

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/ĐU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

EVNNPC xác định quyết tâm triển khai hiệu quả chương trình hành động này, tập trung phát triển hệ thống điện, nâng cao năng lực quản trị vận hành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trong tháng 3/2026, EVNNPC đã triển khai các phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do EVNNPC quản lý có 11.592 đơn vị bầu cử, trong đó gồm 79 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 292 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 11.221 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường. Tổng công ty và các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án cấp điện, tăng cường trực vận hành, kiểm tra hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, qua đó bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Song song với đó, EVNNPC tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trung thế nhằm san tải lưới điện 110kV, nâng cao năng lực cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng trên địa bàn.

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái (UAV), dự báo phụ tải và phát hiện sớm các khiếm khuyết trên lưới điện; quản trị chặt chẽ các chỉ số sự cố và độ tin cậy cung cấp điện; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên cả ba cấp điện áp; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hệ thống đo xa EVNHES, đồng thời chủ động xây dựng các phương án bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới khách hàng và cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng.

Điểm nhấn là chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất 2026, với sự kiện tắt đèn từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, thứ Bảy ngày 28/3/2026. EVNNPC kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tham gia tắt các thiết bị điện không cần thiết trong khung giờ này, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.

EVNNPC cũng khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm từ 13h00 đến 15h00 và từ 20h00 đến 23h00 hằng ngày.

Đồng thời chú ý sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý (đặt ở mức từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt) để vừa bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong mùa cao điểm nắng nóng.