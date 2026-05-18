Hà Nội: Đề xuất đầu tư 45.600 tỷ nối dài tuyến metro 2A từ Hà Đông đi Xuân Mai

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và depot tuyến đường sắt đô thị số 2A đoạn Hà Đông - Xuân Mai, gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc hành lang Quốc lộ 6.

Theo đề xuất của MRB Hà Nội, tuyến metro 2A kéo dài có chiều dài khoảng 20km, gồm 12 nhà ga, kết nối từ Hà Đông đến đô thị vệ tinh Xuân Mai. Sau khi hoàn thành, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai sẽ dài khoảng 33km với 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 46 phút.

MRB Hà Nội cho biết đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến, trong đó phương án 2 được kiến nghị lựa chọn. Phương án này vừa bám theo Quốc lộ 6 ở các đoạn đầu và cuối tuyến, vừa điều chỉnh đoạn giữa đi qua phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị TOD quy mô lớn.

Đường sắt đô thị ở Hà Nội.

Theo đánh giá sơ bộ, phương án 2 có khoảng 450ha đất tiềm năng phát triển TOD quanh 6 nhà ga, trong đó khu vực ga S5 và S6 có thể hình thành tổ hợp đô thị tích hợp gồm văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, công viên và các dịch vụ đi kèm.

Khu vực ga S6 được định hướng kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, tạo lợi thế hạ tầng để thu hút các ngành công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và sản xuất hiện đại.

Về chi phí đầu tư, phương án 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 45.600 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1 và phương án 3. Phương án này cũng được đánh giá là cân bằng giữa khả năng khai thác hành khách giai đoạn đầu và tiềm năng phát triển đô thị dài hạn.

Liên quan đến vị depot, đơn vị tư vấn kiến nghị bố trí tại khu vực Xuân Mai Tây thay vì Phú Nghĩa, do thuận lợi hơn cho tổ chức vận hành chạy tàu hai chiều, tăng tính linh hoạt và khả năng dự phòng khai thác.

MRB Hà Nội cho biết thêm, nhiều sở ngành và địa phương như Sở Xây dựng, UBND các xã/phường Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai cơ bản thống nhất với phương án 2, đánh giá việc phát triển tuyến metro gắn với TOD sẽ tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội khu vực phía Tây Nam Thủ đô.

Dự kiến, MRB Hà Nội sẽ trình phê duyệt dự án trong năm 2026, khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.