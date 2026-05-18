EVNNPC: Đồng bộ giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng

Theo đó, điện thương phẩm tháng 4/2026 đạt 9,77 tỷ kWh, lũy kế 4 tháng đạt 35,15 tỷ kWh, tăng 12,25% so với cùng kỳ và đạt 30,11% kế hoạch năm. Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 4 tháng đạt 2,96%, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 0,79% so với kế hoạch EVN giao.

Công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì theo điều kiện vận hành (CBM) tiếp tục được triển khai đồng bộ trên lưới điện 110kV và trung áp. Đến hết tháng 4/2026, EVNNPC đã thực hiện CBM tại 66 trạm biến áp theo kế hoạch năm và triển khai trên hơn 11.500 thiết bị trung áp, qua đó phát hiện, xử lý nhiều tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành an toàn của hệ thống điện.

Lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Dự án quản lý lưới điện trên nền bản đồ (GIS) đã hoàn thành đào tạo cho 16 công ty điện lực, hoàn thiện bước đầu các phân hệ chức năng và tích hợp với hệ thống PMIS. Chương trình tự động hóa lưới điện trung áp DMS/DAS tiếp tục được mở rộng với trên 1.180 xuất tuyến vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sự cố và độ tin cậy cung cấp điện.

EVNNPC đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý vận hành, dự báo phụ tải và phân tích dữ liệu phục vụ công tác kỹ thuật. Một số giải pháp AI tích hợp UAV đã được triển khai tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An và Lào Cai nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các khiếm khuyết đường dây và nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện. Các ứng dụng AI phục vụ điều hành hệ thống điện, tự động hóa quy trình kỹ thuật và quản trị dữ liệu tiếp tục được nghiên cứu, triển khai trong toàn Tổng công ty.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tháng 4/2026 EVNNPC khởi công 03 dự án 110kV, trong đó dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Cộng Hòa được triển khai vượt tiến độ; lũy kế đã khởi công 13/81 dự án theo kế hoạch năm. Đồng thời đóng điện 04 dự án, nâng tổng số dự án đóng điện lên 15/90 dự án.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục duy trì ở mức cao với 30.472 khách hàng được cấp điện mới trong tháng; toàn bộ yêu cầu dịch vụ điện đều được giải quyết sớm hơn quy định. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,42%; doanh thu qua các kênh thanh toán không tiền mặt đạt 99,95%.

Chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ với 1.839 khách hàng phát triển mới trong tháng 4, tổng công suất 62,9MW. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, toàn Tổng công ty có 5.639 khách hàng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 528,1MW.

Trong tháng 5/2026, EVNNPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cao điểm mùa nắng nóng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty.

Theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện tại Hội nghị giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026, các đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân trong mùa hè năm 2026.

Đối với công tác kỹ thuật vận hành, EVNNPC yêu cầu các công ty điện lực tập trung đẩy nhanh các dự án trung thế chống quá tải, san tải các máy biến áp mang tải cao; tăng cường rà soát, xử lý triệt để các tồn tại trên lưới điện 110kV, đặc biệt là các khiếm khuyết liên quan đến hệ thống chống sét, tiếp địa và chống quá điện áp khí quyển; kiểm tra các đường dây mang tải cao và thiết bị vận hành lâu năm nhằm ngăn ngừa sự cố từ sớm.

Trên lưới điện trung, hạ áp, Tổng công ty tiếp tục ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh để phát hiện nhanh các khiếm khuyết đường dây; tăng cường quản trị suất sự cố, chỉ số SAIDI và khai thác hiệu quả dữ liệu SCADA, OMS, Dashboard phục vụ công tác điều hành sản xuất.

EVNNPC cũng triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng; tăng cường cân pha, tối ưu kết dây, đẩy mạnh vệ sinh cách điện hotline, sửa chữa hotline và triển khai tính toán tổn thất kỹ thuật bằng phần mềm NEMO để xây dựng giải pháp phù hợp cho từng khu vực.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình điện trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực miền Bắc và nâng cao năng lực vận hành lưới điện.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung phát triển hệ thống GIS quản lý lưới điện trên nền bản đồ, xây dựng kho dữ liệu tập trung và các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Bên cạnh đó, EVNNPC tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm; sử dụng điều hòa ở mức từ 26°C trở lên kết hợp với quạt để tiết kiệm điện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong mùa cao điểm nắng nóng.

Đồng thời, EVNNPC tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026; tăng cường thăm hỏi, động viên lực lượng lao động trực tiếp tại công trường, hiện trường sản xuất và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Tổng công ty.