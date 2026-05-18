Ông Trump yêu cầu Iran chấp nhận thoả thuận nếu không ‘sẽ chẳng còn gì sót lại’

Hôm 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là yếu tố then chốt!".

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Mỹ chính thức phản hồi đối với 5 điều kiện "tối thiểu" do Iran đề xuất để tham gia vòng đàm phán thứ hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Cụ thể, Mỹ từ chối bồi thường mọi thiệt hại do các vụ đánh bom trên lãnh thổ Iran. Washington cũng nhấn mạnh 400kg uranium làm giàu phải được chuyển từ Iran sang Mỹ và chỉ được phép duy trì một cơ sở hạt nhân đang hoạt động tại Iran.

Mỹ cũng không có ý định giải phóng hơn 25% tài sản bị đóng băng của Iran và khẳng định vấn đề chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, phải được giải quyết thông qua đàm phán.

Tương tự, hãng tin Mehr đưa tin: "Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào, lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ không thể có được trong xung đột, điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán".

Ngày 17/5 chứng kiến ​​thêm nhiều bất ổn ở một số khu vực. Giới chức cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn gần nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), gây cháy một máy phát điện, làm dấy lên lo ngại mới về tình hình an ninh tại khu vực Vịnh Pesian.

Trong khi đó, Pakistan vẫn tích cực làm trung gian hòa giải trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi có cuộc gặp gỡ với nhà đàm phán chính kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc đàm phán, ông Ghalibaf tuyên bố cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran gây bất ổn cho toàn bộ Trung Đông.

"Một số chính phủ trong khu vực tin sự hiện diện của Mỹ sẽ mang lại cho họ an ninh, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy sự hiện diện này không những không có khả năng đảm bảo an ninh mà còn tạo ra cơ sở cho sự bất ổn", ông Ghalibaf nói.