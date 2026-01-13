EVNNPC tổ chức Triển lãm Techshow và  Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026

(VTC News) -

Ngày 12/1 – Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026 và Hội thảo Khoa học Công nghệ với chủ đề “Các ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện phân phối”.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hình định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Khai phóng tiềm năng - tầm vóc EVNNPC.

Các đại biểu EVNNPC kích hoạt để khai phóng tiềm năng - Tầm vóc EVNNPC trong lễ Khai mạc Triển lãm khoa học công nghệ EVNNPC.

Năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và thời tiết ngày càng cực đoan, EVNNPC vẫn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Điện thương phẩm đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao; doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 224.384 tỷ đồng.

Trong năm, EVNNPC cũng đã khởi công 77 dự án lưới điện 110kV, đóng điện 101 dự án 220-110kV, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây rẽ Thái Nguyên – Bắc Giang, từng bước nâng cao năng lực cấp điện, giải tỏa công suất và đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của khu vực.

Điều này thể hiện năng lực điều hành, quản trị hệ thống điện ngày càng hiệu quả của EVNNPC với hơn 11,5 triệu khách hàng tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc - khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao và tập trung nhiều trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn.

Những kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nêu trên gắn liền với việc EVNNPC kiên định lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột chiến lược.

Năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có 08 sáng kiến được công nhận cấp EVN, 02 đề tài khoa học công nghệ cấp EVN, cùng 90 sáng kiến cấp Tổng công ty, được ứng dụng trực tiếp vào quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và kinh doanh điện năng. Công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng tiếp tục được số hóa mạnh mẽ, minh bạch, với 99,23% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026 giới thiệu 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu do chính cán bộ công nhân viên EVNNPC nghiên cứu, phát triển, tập trung vào các nhóm: thiết bị - công cụ thông minh phục vụ quản lý vận hành và xử lý sự cố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; các nền tảng số, phần mềm điều hành dựa trên dữ liệu lớn; và các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số. Sự kiện đồng thời quy tụ 21 đối tác công nghệ trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC - phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC - nhấn mạnh: “Khoa học công nghệ và chuyển đổi số là đòn bẩy quan trọng giúp EVNNPC nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh. Techshow 2026 là nơi hội tụ các giải pháp công nghệ xuất phát từ thực tiễn lưới điện miền Bắc, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.”

Song hành với triển lãm, Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026 là diễn đàn chuyên sâu quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Siemens, Schneider Electric… cùng các đơn vị nòng cốt của EVNNPC.

Các tham luận tập trung vào những xu hướng công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), mô hình hóa - phân tích lưới điện, các giải pháp chuyển đổi số nhằm giảm tổn thất điện năng và tối ưu chi phí vận hành.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC và ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techshow EVNNPC 2026.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC - khẳng định: “Đối với EVNNPC, ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ nhằm hiện đại hóa lưới điện, mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế thông qua tối ưu đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hội thảo hôm nay là bước quan trọng để chuyển hóa tri thức khoa học thành các giải pháp ứng dụng cụ thể.”

Thông qua Techshow và Hội thảo Khoa học Công nghệ 2026, EVNNPC tiếp tục khẳng định quyết tâm lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, gắn đổi mới sáng tạo với hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, hướng tới xây dựng lưới điện miền Bắc an toàn - thông minh - hiện đại - bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.