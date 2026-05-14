Hà Nội dự kiến miễn phí vé xe buýt, metro cho sinh viên, công nhân, người nghèo

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời đưa ra lộ trình hạn chế dần phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Về chính sách liên quan phí, lệ phí, giá dịch vụ, Hà Nội dự kiến miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (xe buýt, metro) đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hà Nội cũng dự tính miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với tất cả hành khách trong các dịp lễ, Tết và các dịp đặc biệt của đất nước, của thành phố.

Học sinh, sinh viên, người cao tuổi, công nhân... có thể được miễn phí xé xe buýt, metro ở Hà Nội.

Đồng thời, Hà Nội hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy thuộc sở hữu của các cá nhân khi thực hiện chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% lệ phí; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Đối với đơn vị, tổ chức, thành phố hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh và xe buýt sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường khi đăng ký lần đầu.

Hà Nội hỗ trợ 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số với phương tiện thuộc sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt khi thực hiện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh theo quy định và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp cho doanh nghiệp đó.

Các doanh nghiệp cung cấp phương tiện cho thuê phục vụ mục đích giao thông công cộng đô thị sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ, tập kết xe được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố trong thời gian tối đa 5 năm.