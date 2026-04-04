Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt cho tất cả người dân

Trong văn bản mới ban hành để thông tin về chính sách vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nội dung “Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt”. Nội dung này chưa được phản ánh đúng, gây hiểu nhầm trong dư luận về chủ trương, chính sách của thành phố.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, Thành phố Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho tất cả người dân.

Thành phố Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé xe buýt cho tất cả các đối tượng.

Hà Nội đã và đang thực hiện chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố.

Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Sau khi văn bản này được ban hành và có hiệu lực, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa các nội dung của luật, trong đó có việc cập nhật, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.