Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt cho tất cả người dân

Trong văn bản mới ban hành để thông tin về chính sách vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nội dung “Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt”. Nội dung này chưa được phản ánh đúng, gây hiểu nhầm trong dư luận về chủ trương, chính sách của thành phố.
Theo Sở Xây dựng, hiện nay, Thành phố Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho tất cả người dân.
Hà Nội đã và đang thực hiện chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố.
Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Sau khi văn bản này được ban hành và có hiệu lực, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa các nội dung của luật, trong đó có việc cập nhật, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 1/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy có chủ trương miễn phí xe buýt cho người dân trên địa bàn và miễn phí hạ tầng cửa khẩu.
Theo ông Trần Lưu Quang, tính toán sơ bộ, TP.HCM dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng cho việc miễn phí xe buýt. Về lý do TP.HCM chi một khoản lớn cho gói này, ông Quang cho biết mục tiêu rất lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho thành phố là phải giải quyết được tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Thành phố sẽ miễn phí xe buýt để người dân giảm xe cá nhân, đi xe buýt nhiều hơn.
Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu, thực hiện hiệu quả, đồng thời quy hoạch lại các tuyến xe buýt hiệu quả, đúng giờ, lịch sự hơn. Cùng với đó, phải có các cơ chế, giải pháp kinh tế tăng số lượng xe buýt điện, giải quyết tốt câu chuyện môi trường.