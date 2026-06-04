Đóng

10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý ra sao?

(VTC News) -

Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, gây áp lực lớn tới môi trường, hệ thống thu gom và xử lý.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới