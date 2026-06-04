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10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý ra sao?
(VTC News) -
Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, gây áp lực lớn tới môi trường, hệ thống thu gom và xử lý.
Phan Quỳnh
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