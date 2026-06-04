Nam diễn viên 'cả đời chỉ đóng vai phụ', giờ ngồi không vẫn kiếm bộn tiền

(VTC News) -

Trâu Triệu Long là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Dù cả đời không đóng vai chính nhưng tên tuổi sao nam gốc Đài Loan (Trung Quốc) vẫn nổi danh khắp toàn cầu nhờ đóng một vai phụ trong phim bom tấn Hollywood. Trâu Triệu Long còn là ngôi sao võ thuật duy nhất nằm không cũng kiếm được bộn tiền nhờ bộ phim này.

Cao thủ võ thuật chuyên đóng vai phụ

Trâu Triệu Long sinh năm 1967 trong một gia đình có 13 anh chị em ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Vì gia đình quá nghèo, cậu bé Trâu Triệu Long khi lên 6 đã phải đi phụ giúp làm thêm ở một cửa hàng điêu khắc để kiếm tiền sinh hoạt phí phụ giúp mẹ và các anh chị em.

Đến năm 12 tuổi, anh chuyển sang đi bán bánh mì dạo, đồng thời tranh thủ học võ và nhận đóng vai quần chúng, đóng thế cho các đoàn phim lúc bấy giờ. Ngoài học Taekwondo, Muay Thái, Trâu Triệu Long còn học một số kỹ năng chiến đấu như dùng dao, súng, binh khí,... để đáp ứng nhu cầu quay phim lúc bấy giờ.

Năm 18 tuổi, sự nghiệp Trâu Triệu Long rẽ hướng khi được Hồng Kim Bảo phát hiện ra tài năng và mời tham gia nhóm Hồng Gia Ban. Không những thế, Trâu Triệu Long còn được xuất hiện trong phim Toàn lực phản đạn với một vai phụ.

Trâu Triệu Long chuyên đảm nhận các vai phụ.

Trong những năm tiếp theo, Trâu Triệu Long thường đóng vai đối đầu với Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Một số bộ phim cả hai đóng chung như Ỷ Thiên Đồ Long ký chi ma giáo giáo chủ (1993), Xích tử uy long, Mạo hiểm vương, Hoắc Nguyên Giáp, Kungfu chi vương, Bất nhị thần thám đều được đánh giá cao.

Vai diễn thực sự giúp Trâu Triệu Long vụt sáng thành sao là nhân vật phản diện Thường Uy trong phim Quan xẩm lốc cốc (1994) của Châu Tinh Trì. Tờ Sohu nhận định, Trâu Triệu Long là ngôi sao số một của tuyến vai phản diện trong phim hành động Hong Kong (Trung Quốc) với kỹ năng diễn xuất tự nhiên, chân thực cùng những pha hành động vô cùng mãn nhãn.

Đóng một phim Hollywood, giàu ba đời

Năm 1999, đạo diễn Viên Hòa Bình giới thiệu Trâu Triệu Long với ê-kíp phim Ma trận (The Matrix) khi biết đoàn phim cần một cao thủ võ thuật châu Á đóng một vai phụ.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng tên tuổi Trâu Triệu Long được cả thế giới biết đến với pha hành động đẹp mắt. Sau phần đầu tiên của loạt phim, Trâu Triệu Long cũng tiếp tục góp mặt trong hai phần phim khác là The Matrix: Reloaded và The Matrix 3: The Final Battle, đồng thời xuất hiện trong phiên bản trò chơi điện tử The Matrix: Reloaded.

Vai diễn trong "Ma trận" giúp tài tử đổi đời.

Không chỉ nổi danh khắp toàn cầu, loạt phim “Ma trận” còn giúp Trâu Triệu Long hưởng lợi ích vượt xa sự tưởng tượng của anh. Được biết, hàng năm Trâu Triệu Long vẫn nhận được số tiền doanh thu từ một cảnh võ thuật trong phim Ma trận. Bản quyền của video vốn thuộc về đoàn phim do đó, nam diễn viên sẽ nhận được phần trăm doanh thu.

Trong một bài phỏng vấn cách đây nhiều năm, Trâu Triệu Long đã xác nhận số tiền thu về còn hơn cả tiền cát-xê ban đầu. "Chỉ cần hoàn tất các cảnh quay võ thuật là có thể thu được tiền, giống như tiền thuế bản quyền vậy, diễn viên nào cũng có phần", Trâu Triệu Long tiết lộ.

Tờ Setn cho biết thêm, không chỉ Trâu Triệu Long mà sau này khi anh qua đời, thế hệ con cháu của siêu sao võ thuật này vẫn sẽ nhận được số tiền cổ tức từ đoàn phim Ma trận hàng năm.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Trâu Triệu Long còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có chuyện tình cảm đẹp bên diễn viên kiêm người mẫu Ông Tuệ Đức. Cả hai kết hôn năm 1999 và có hai cậu con trai sinh đôi. Từ đó tới nay, Ông Tuệ Đức rời làng giải trí để hỗ trợ chồng và tập trung nuôi dạy con cái.

Trâu Triệu Long vẫn miệt mài đóng phim ở tuổi U60.

Năm 2017, tài tử cũng vướng ồn ào khi có cô gái tự xưng là "tình nhân" phanh phui mối quan hệ thân thiết của họ trên mạng xã hội. Sự việc khiến tên tuổi Trâu Triệu Long bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp của Trâu Triệu Long sẽ tụt dốc không phanh vì ồn ào ngoại tình. Tuy nhiên, theo Sohu, dường như scandal trên không mấy ảnh hưởng đến tên tuổi của Trâu Triệu Long. Ở tuổi U60, sao nam dòng phim võ thuật vẫn liên tục nhận được các dự án phim từ truyền hình đến web drama.