'Tư Mã Ý' Ngụy Tông Vạn: Từ công nhân nhà máy đến tượng đài màn ảnh Hoa ngữ

(VTC News) -

Sự ra đi của Ngụy Tông Vạn ở tuổi 89 khiến nhiều thế hệ khán giả tiếc nuối. Với công chúng yêu phim truyền hình Trung Quốc, ông không chỉ là diễn viên gạo cội mà còn là người tạo nên một trong những phiên bản Tư Mã Ý kinh điển nhất trên màn ảnh.

Nam diễn viên Nguỵ Tông Vạn qua đời ở tuổi 89.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cây đại thụ của làng giải trí Hoa ngữ, Ngụy Tông Vạn từng có tuổi trẻ đầy chật vật và phải đi con đường dài hơn rất nhiều người khác để chạm tới thành công.

Từng làm công nhân, bị phản đối theo nghệ thuật

Ngụy Tông Vạn sinh năm 1938 tại Thượng Hải trong gia đình đông con. Từ nhỏ, ông say mê nhạc kịch và thường xuyên lén đi xem biểu diễn dù bị gia đình ngăn cản. Mới 9 tuổi, cậu bé Ngụy Tông Vạn có thể hát thành thạo nhiều làn điệu mà không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào.

Biến cố đến vào năm 1955 khi việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn. Sau khi học hết trung học cơ sở, ông buộc phải đi làm công nhân tại một nhà máy hơi nước ở Thượng Hải để phụ giúp gia đình.

Nguỵ Tông Vạn từng làm công nhận nhà máy.

Ban ngày làm việc trong nhà máy, ban đêm ông tham gia đội kịch nghiệp dư. Tình yêu nghệ thuật chưa bao giờ nguội tắt. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, Ngụy Tông Vạn quyết định nộp đơn thi vào Học viện Sân khấu Thượng Hải.

Ngay từ vòng tuyển chọn, ông gặp không ít trở ngại vì ngoại hình gầy gò, không có vẻ ngoài của ngôi sao sân khấu. Tuy nhiên, chính khả năng diễn xuất cùng kinh nghiệm thực tế giúp ông chinh phục ban giám khảo. Trải qua hai vòng thi, Ngụy Tông Vạn trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất trong số hàng nghìn người đăng ký.

Con đường theo đuổi nghệ thuật của ông cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Cha ông phản đối quyết liệt vì cho rằng nghề diễn không mang lại tương lai ổn định. Có thời điểm, ông thậm chí bị đuổi khỏi nhà vì kiên quyết theo đuổi đam mê.

Nổi tiếng ở tuổi 54, Trương Nghệ Mưu tha thiết mời đóng phim

Dù tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, cơ hội đến với Ngụy Tông Vạn khá muộn. Ngoại hình không nổi bật khiến ông nhiều năm chỉ quanh quẩn ở sân khấu kịch mà chưa thể tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Phải tới năm 44 tuổi, ông mới có vai diễn điện ảnh đáng chú ý đầu tiên trong bộ phim "One and Eight". Sau tác phẩm này, cái tên Ngụy Tông Vạn vẫn chưa thực sự được khán giả nhớ tới.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi ông ngoài 50 tuổi.

Vai diễn trong phim "Tam Mao Tòng Quân Ký" của Nguỵ Tông Vạn.

Theo truyền thông Trung Quốc, đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng nhiều lần thuyết phục Ngụy Tông Vạn tham gia bộ phim "Tam Mao Tòng Quân Ký". Ban đầu ông từ chối vì không hứng thú với vai diễn phải đối đầu với nhân vật trẻ em. Cuối cùng, ông nhận lời và vai phản diện trong phim giúp tên tuổi Ngụy Tông Vạn được biết đến rộng rãi.

Nổi tiếng ở tuổi 54, ông chứng minh rằng thành công trong nghệ thuật không phụ thuộc vào tuổi tác hay ngoại hình mà nằm ở thực lực diễn xuất.

Với lối thể hiện tự nhiên, chân thực nhưng đầy chiều sâu, Ngụy Tông Vạn lần lượt giành nhiều giải thưởng danh giá như Kim Kê, Kim Ưng, Bách Hoa và Phi Thiên.

Tư Mã Ý kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của Ngụy Tông Vạn chính là Tư Mã Ý trong bộ phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa" năm 1994.

Bộ phim được xem là một trong những tác phẩm truyền hình kinh điển nhất của Trung Quốc với quy mô sản xuất đồ sộ và dàn diễn viên lên tới hàng nghìn người.

Ở thời điểm tham gia dự án, Ngụy Tông Vạn bước sang tuổi 50. Ông dành toàn bộ tâm sức cho nhân vật. Trong quá trình quay phim, nam diễn viên nhiều lần bị ngã ngựa, phải mặc trang phục cổ trang nặng nề cùng mũ giáp hàng giờ liền nhưng chưa từng than phiền.

Phiên bản Tư Mã Ý của Ngụy Tông Vạn được đánh giá là chuẩn mực về diễn xuất. Chỉ bằng ánh mắt, nét mặt và những chuyển động rất nhỏ, ông đã lột tả được sự đa nghi, mưu lược và tham vọng của nhân vật lịch sử nổi tiếng này.

Vai diễn "Tư Mã Ý" kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhiều khán giả nhận xét Tư Mã Ý do Ngụy Tông Vạn thể hiện giống như bước thẳng từ trang sách lên màn ảnh.

Không chỉ ghi dấu ấn trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", ông còn là số ít diễn viên góp mặt trong hai tác phẩm thuộc Tứ đại danh tác Trung Hoa khi tiếp tục đảm nhận vai Cao Cầu trong "Thủy Hử". Cả hai vai diễn đều được xem là những hình tượng kinh điển khó thay thế.

Sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Thiên Long Bát Bộ", "Cách mạng Tân Hợi", "Thất tình 33 ngày"...

Cả đời không đóng quảng cáo

Sau thành công của Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tông Vạn tiếp tục tham gia hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Cách mạng Tân Hợi, Thất tình 33 ngày.

Tuy nhiên, khác với nhiều ngôi sao cùng thời, ông chưa bao giờ theo đuổi cuộc sống hào nhoáng.

Nam diễn viên từng tiết lộ rằng sau hơn 40 năm đóng phim, ông vẫn chưa mua được nhà riêng. Dẫu vậy, ông chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.

Ngụy Tông Vạn nổi tiếng là người đặt giá trị nghệ thuật lên trên lợi ích vật chất. Ông từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn vì không muốn giới thiệu những sản phẩm bản thân chưa từng sử dụng.

"Tôi không muốn nói dối công chúng", ông từng chia sẻ.

Nam diễn viên gạo cội sống giản dị, cả đời không nhận quảng cáo.

Điều khiến Ngụy Tông Vạn tự hào nhất không phải những giải thưởng hay vai diễn kinh điển mà là gia đình.

Người bạn đời của ông lớn hơn ông 6 tuổi, từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ và cô con gái riêng. Khi mới kết hôn, hai người sống trong căn phòng nhỏ chỉ hơn 10m2 với rất ít đồ đạc.

Suốt nhiều thập kỷ, họ đồng hành bên nhau bằng sự thấu hiểu và tôn trọng. Ngụy Tông Vạn luôn chăm sóc con riêng của vợ như con ruột, đồng thời coi vợ là người bạn tri kỷ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Trước mỗi vai diễn, ông thường đưa kịch bản cho vợ đọc trước và xin ý kiến. Ngay cả khi tuổi cao, ông vẫn tự tay nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà để san sẻ gánh nặng với bạn đời. Với ông, đó không phải sự hy sinh mà là trách nhiệm của một người chồng.

Những năm cuối đời, ông ít xuất hiện trên màn ảnh, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Nhưng với nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh Tư Mã Ý với ánh mắt sắc lạnh, đầy mưu lược mà Ngụy Tông Vạn tạo nên vẫn là một tượng đài khó thay thế của màn ảnh Hoa ngữ.