Đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí xuống còn 0,5% tiền lương

(VTC News) -

Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV ngày 3/6, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết dự thảo được xây dựng nhằm phù hợp với các chủ trương mới của Đảng, quy định của pháp luật và yêu cầu đổi mới tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất sửa quy định về tỷ lệ đóng công đoàn phí. Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, Điều 23, dự thảo đề xuất giảm mức đóng công đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn đề xuất sửa quy định về đối tượng đóng 2% kinh phí công đoàn để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Công đoàn năm 2024.

Dự thảo bổ sung quy định "hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự toán và quyết toán tài chính công đoàn của Công đoàn Việt Nam" để phù hợp với quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII (gồm 11 Chương, 45 Điều) được thông qua ngày 3/12/2023 cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp các cấp công đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng trong giai đoạn 2023-2026.

"Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình tổ chức theo chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước trong tình hình mới, việc sửa đổi, bổ sung điều lệ là yêu cầu tất yếu", ông Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh.

Theo đó, đự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XIV gồm có 9 Chương và 31 Điều (giảm 2 Chương và 14 Điều so với Điều lệ khóa XIII).

Sự tinh gọn này thể hiện rõ qua việc không đưa vào dự thảo các quy định cứng về các loại hình công đoàn cấp cơ sở. Thay vào đó, việc quy định loại hình cụ thể sẽ được giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn thi hành, tạo sự linh hoạt trong quá trình áp dụng.

Dự thảo cũng kết thúc 6 điều quy định về công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung 2 điều mới quy định về các mô hình tổ chức đặc thù, bao gồm: Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn xã, phường, đặc khu, công đoàn liên xã, phường; Công đoàn các khu công nghiệp; Công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương; Công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng, đại học khác; Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam; và Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nhấn mạnh, dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XIV là sản phẩm của một quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ và trí tuệ.

"Dự thảo đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt ý kiến tham gia. Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến tại nhiều kỳ họp, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận thông qua tại 3 kỳ họp liên tiếp.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn khóa XIV đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban xây dựng Đảng ở Trung ương cho ý kiến trước khi hoàn thiện trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV", ông Nguyễn Xuân Hùng nói.