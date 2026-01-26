Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2025 của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua toàn diện năm 2025 cho 5 Công đoàn cơ sở và 3 Công đoàn cấp trên cơ sở, tặng Bằng khen thành tích toàn diện năm 2025 cho 5 tập thể trực thuộc Tổng Liên đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam.