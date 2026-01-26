Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2025 của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn năm 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2026; đồng thời phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.
Ông Lê Hải Lý, Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tham luận.
Bà Trần Thị Minh Hải, đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần FPT trình bày vai trò của Công đoàn FPT trong thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.
Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua toàn diện năm 2025 cho 5 Công đoàn cơ sở và 3 Công đoàn cấp trên cơ sở, tặng Bằng khen thành tích toàn diện năm 2025 cho 5 tập thể trực thuộc Tổng Liên đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện năm 2025 cho 37 công đoàn trực thuộc, Bằng khen cho 59 công đoàn cơ sở và 166 công đoàn cơ sở thành viên.
Đại diện các công đoàn cơ sở thành viên nhận bằng khen của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.