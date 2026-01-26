Đường Vành đai 3 tái định vị Vinhomes Grand Park trên bản đồ Megacity mới

(VTC News) -

Tại cực tăng trưởng phía Đông, trục giao thông chiến lược Vành đai 3 dự kiến thông xe vào 30/4 tới, đưa Vinhomes Grand Park vào vị trí trung tâm mới, nơi hội tụ dòng chảy dân cư, thương mại và giá trị đầu tư dài hạn.

Khu Đông - cực tăng trưởng chủ đạo trong cấu trúc Megacity

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM hình thành một thực thể siêu đô thị có quy mô hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, tổng GRDP vượt 2,7 triệu tỷ đồng. Quy mô này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phân bổ lại chức năng đô thị, tránh dồn nén vào lõi trung tâm cũ, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên hạ tầng giao thông liên kết vùng.

Nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tăng tốc về đích. (Ảnh: VTC News)

Trong cấu trúc đó, khu Đông được định vị là cực tăng trưởng trọng yếu về công nghệ cao, kinh tế sáng tạo và giao thương quốc tế. Tầm nhìn này được hiện thực hóa bằng sự ưu tiên tuyệt đối về nguồn lực đầu tư công. Số liệu thống kê cho thấy, trong tổng vốn khoảng 350.000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng giao thông của toàn thành phố giai đoạn trung hạn, có đến 70% được tập trung tại khu Đông.

Đóng vai trò hạt nhân trong mạng lưới kết nối là dự án Vành đai 3 (tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng). Đây là hành lang kinh tế huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh. Khi hoàn thành, dự án không chỉ cải thiện kết nối giao thông, mà còn mở rộng đáng kể không gian phát triển đô thị - công nghiệp ra ngoài lõi thành phố, hình thành hành lang kinh tế mới.

Với tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026, sớm hơn 2 tháng so với ban đầu. Riêng 14,7km cầu cạn trên cao, đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) đang được thảm nhựa, lắp kính chống ồn, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoàn thiện tuyến dự án trọng điểm. Đoạn chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park dài hơn 3km cũng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025.

Song song với Vành đai 3, tuyến Metro số 1 đã vận hành thương mại từ cuối năm 2024, thiết lập một phương thức di chuyển ổn định và rút ngắn thời gian kết nối khu Đông với trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 20 - 30 phút.

Với sự hoàn thiện đồng bộ của mạng lưới giao thông, khu Đông không còn đóng vai trò là vùng ngoại vi đơn thuần, mà đang chuyển mình mạnh mẽ thành đầu tàu dẫn dắt đà phát triển cho siêu đô thị TP.HCM cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vinhomes Grand Park - trung tâm mới của Megacity

Trong bức tranh tái cấu trúc không gian đô thị phía Đông, Vinhomes Grand Park là một trong số ít dự án nằm đúng “điểm rơi” của các trục hạ tầng chiến lược. Tuyến Vành đai 3 chạy xuyên tâm dự án, trong khi ga Metro số 1 nằm trong bán kính di chuyển khoảng 10 phút, tạo nên lợi thế kết nối hiếm có.

Từ đại đô thị, cư dân có thể tiếp cận khu vực trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 30 phút, đồng thời dễ dàng kết nối đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để di chuyển nhanh tới sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay), cũng như các khu công nghiệp, công nghệ cao tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) mà không phải đi qua các trục đường nội đô quá tải.

Chính nền tảng kết nối này đã thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư rõ nét. Giới chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao và các gia đình trí thức ngày càng có xu hướng rời khu vực trung tâm chật chội để tìm kiếm không gian sống chất lượng cao, hạ tầng hoàn chỉnh tại Vinhomes Grand Park. Đến nay, cộng đồng cư dân hiện hữu của đại đô thị đã vượt mốc 70.000 người - con số tương đương quy mô dân số của một phường lớn tại TP.HCM.

Vinhomes Grand Park được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của siêu đô thị TP.HCM.

Cùng lúc, quy mô dân số lớn, kết hợp định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đang đưa Vinhomes Grand Park bước sang một giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là nơi ở, đại đô thị dần hình thành vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí của toàn khu Đông.

Hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” với Vincom Mega Mall, công viên giải trí Grand Park, hệ thống trường liên cấp Vinschool, phòng khám và bệnh viện Vinmec… giúp Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến thường xuyên của cộng đồng cư dân nội khu và hàng triệu khách hàng từ các khu vực lân cận. Khi mật độ dân cư tiếp tục gia tăng, các hoạt động thương mại - dịch vụ sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, tạo lực đẩy bền vững cho giá trị bất động sản.

Hơn 5 năm phát triển, Vinhomes Grand Park đã đón hơn 70.000 cư dân về sinh sống.

Từ góc nhìn đầu tư, việc hạ tầng trọng điểm đồng loạt về đích thường đi kèm với quá trình thiết lập mặt bằng giá mới. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Grand Park đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng: giá trị đã được xác lập ở mức cao hơn so với giá bán thực tế, trong khi dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn nhờ vai trò “trung tâm mới” của Megacity ngày càng rõ nét.

Ở vùng giá hiện tại, Vinhomes Grand Park phù hợp với chiến lược nắm giữ dài hạn của nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhờ vị trí hiếm có trên trục hạ tầng huyết mạch, khả năng thanh khoản tốt và dư địa tăng giá rõ nét theo tiến trình hình thành Megacity TP.HCM.