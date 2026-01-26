Toàn cảnh 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại điểm đầu dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành, trong đó có đường dẫn ra vào và các cầu vượt đã được thảm nhựa, sẵn sàng cho giai đoạn thi công tiếp theo.
Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 18,2 km, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 30/6/2023 với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 7.622 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 hiện đã đạt hơn 80% giá trị xây lắp.
Trên công trường, chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực hoàn thiện tuyến chính nhằm bảo đảm đồng bộ với dự án thành phần 3, phấn đấu đưa đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kéo dài đến hết dự án thành phần 3 (nút giao Quốc lộ 56, phường Bà Rịa, TP.HCM) vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.
Theo quan sát, gần như toàn bộ chiều dài tuyến chính của dự án đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục hoàn thiện tiếp theo. Hiện chỉ còn khoảng vài trăm mét đoạn tuyến đi qua cầu vượt ngang đường Tân Hiệp (xã Phước Thái, Đồng Nai) đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai cấp phối đá dăm, chuẩn bị cho công tác thảm nhựa.
Nút giao T1-T2 kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện cũng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Các nhánh cầu dẫn trên tuyến T2 ra vào sân bay quốc tế Long Thành được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, trong khi hạng mục cầu vượt trên tuyến đường T1 băng qua cao tốc, kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành, đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng thời gian gần đây.
Theo kế hoạch, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 14/2/2026, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 4.
Hệ thống biển báo tại nút giao Tân Hiệp đã được lắp đặt. Ghi nhận từ nút giao này đến dự án thành phần 3, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, cho phép nhiều phương tiện phục vụ thi công lưu thông xuyên suốt.
Công nhân thi công taluy dương 2 bên tuyến chính.
Đoạn tuyến tiếp giáp giữa TP.HCM và Đồng Nai hiện được kết nối liền mạch, uốn lượn băng qua các dãy núi trải dài dọc toàn tuyến, hình thành trục giao thông liên vùng thông suốt, quy mô hiện đại.
Đối với dự án thành phần 3 dài hơn 19,5 km đoạn qua TP.HCM, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, phấn đấu thông xe đồng bộ cùng dự án thành phần 2, qua đó kết nối TP.HCM và Đồng Nai trước Tết Âm lịch.
Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5 km qua địa bàn TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã được thông xe kỹ thuật tuyến chính vào dịp lễ 30/4/2025. Trên tuyến, các nhà thầu cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống hộ lan, dải phân cách, tường chống ồn và hệ thống chiếu sáng tại các khu vực nút giao.
Tại nút giao với đường Hội Bài - Châu Pha, đoạn qua xã Tóc Tiên, các hạng mục chính đã được hoàn thành, sẵn sàng phục vụ thông xe trong thời gian tới.
Đoạn cao tốc cuối tuyến băng qua khu vực cánh đồng thuộc phường Bà Rịa đã được thảm nhựa, hiện các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện hạng mục dải phân cách.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chiều dài 53 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2; đoạn còn lại dài 19,5 km qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, là dự án thành phần 3.