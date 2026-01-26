Toàn cảnh 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Theo quan sát, gần như toàn bộ chiều dài tuyến chính của dự án đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục hoàn thiện tiếp theo. Hiện chỉ còn khoảng vài trăm mét đoạn tuyến đi qua cầu vượt ngang đường Tân Hiệp (xã Phước Thái, Đồng Nai) đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai cấp phối đá dăm, chuẩn bị cho công tác thảm nhựa.