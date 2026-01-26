Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Người dân địa phương cho biết, hoa anh đào tại hồ Pá Khoang thường nở sớm, báo hiệu mùa xuân đến trước so với nhiều khu vực khác trong tỉnh. “Nhìn hoa anh đào nở là biết Tết đã về rất gần. Những năm gần đây, cứ thấy hoa bung nở là người dân ai cũng cảm nhận rõ không khí xuân”, ông Lò Văn Khánh, người dân xã Mường Phăng, chia sẻ.