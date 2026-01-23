Lộ diện những linh vật ngựa đầu tiên của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lần đầu tiên có 2 phiên bản ngày và đêm khác nhau trên cùng một không gian. Để đảm bảo thời gian thi công, thời điểm này, các đơn vị sản xuất đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Các xưởng thiết kế, chế tác đang tất bật để kịp hoàn thiện linh vật trung tâm của đường hoa Tết Bính Ngọ. Những chú ngựa đầu tiên dần lộ diện tại xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình.

Xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình chịu trách nhiệm thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh cuối có tên “Giang sơn cẩm tú”. Đại cảnh này quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. 6 ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố.

Tại cơ sở Tân Việt, nơi chịu trách nhiệm thi công đại cảnh Lý ngựa ô, Ngựa chín hồng mao và cùng nhóm linh vật ngựa ở đại cảnh cuối, các khâu thi công đang khẩn trương.

Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với hiệu ứng sơn chuyển màu thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại và lần đầu tiên có 2 phiên bản ngày và đêm trên cùng một không gian.

Công nghệ Mapping - ánh sáng và thực tế ảo (AR) lần đầu xuất hiện tại Đường hoa khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Du khách được tương tác với hình tượng linh vật Bính Ngọ, kết hợp hiệu ứng công nghệ trình chiếu sống động trên thân ngựa, mở ra hành trình thị giác từ huyền thoại Thánh Gióng đánh giặc giữ nước, đến những hình ảnh đô thị, công nghiệp và vươn ra biển lớn.

Đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến thi công từ ngày 28/1 đến ngày 15/2/2026 và bắt đầu mở cửa phục vụ người dân, du khách đến Thành phố vui chơi, đón Tết từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2/2026 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Năm nay, ban tổ chức cho biết thời gian trưng bày linh vật và các đại cảnh tại khu vực cổng mở và cổng kết sẽ được kéo dài đến 21h ngày 22/3, để người dân và du khách tiếp tục thưởng lãm linh vật và không gian Đường hoa sau Tết.

“Nhất mã thong dong” - linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m, chế tác từ chất liệu tre đan hình học. Chú ngựa khổng lồ tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong - do nghệ nhân Văn Tòng thực hiện. Nghệ nhân Văn Tòng cũng là người chịu trách nhiệm thi công đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m.

Theo ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, linh vật năm Bính Ngọ sẽ được xây dựng với tạo hình sống động, khỏe khoắn, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ và vững tin tiến bước của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt hơn, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ đồng thời được tổ chức ở 3 địa điểm của TP.HCM sau hợp nhất, gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của TP.HCM. Trong đó, đường hoa Nguyễn Huệ giữ vai trò trung tâm, là điểm nhấn chính của toàn bộ chuỗi hoạt động.

Là nhà tài trợ gắn bó lâu năm với đường hoa Nguyễn Huệ, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, chia sẻ ông trân trọng và tự hào với sản phẩm du lịch làm nên thương hiệu cho TP.HCM này. Đó không chỉ là một địa điểm vui chơi, thưởng lãm của người dân, du khách mỗi khi Tết đến, mà công trình này đã vươn xa, lan tỏa những hình ảnh đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam, sự năng động, thịnh vượng, hiện đại của TP.HCM... Ông cam kết tiếp tục đồng hành, phát triển đường hoa trong những năm tới, và coi đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cùng Thành phố phát triển.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 còn là điểm đến giao lưu văn hóa đầy màu sắc của bạn bè quốc tế, với bộ sưu tập thiết kế về không gian ngày xuân, năm mới của các cơ quan ngoại giao, các Tổng Lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc, và Thái Lan tại TP.HCM. Đường hoa cũng được mở rộng thành không gian văn hóa - ẩm thực đa dạng, kết nối với Đường sách TP.HCM trên trục đường Lê Lợi. (Ảnh: BTC cung cấp)

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật, điểm nhấn đặc biệt mỗi dịp Tết về, mà còn là thương hiệu của TP.HCM. Thương hiệu này tạo sức hút lớn, quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ đặc biệt nhất 23 năm qua, vì đây là năm đầu tiên TP.HCM đón Tết với không gian phát triển mới sau sáp nhập cả 3 địa phương cũ là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

"Với không gian phát triển mới, đường hoa Tết năm nay TP.HCM giới thiệu một diện mạo mới, rộng lớn hơn, to đẹp hơn, tươi sáng hơn cùng thông điệp mới về sự đổi mới sáng tạo, năng động của Thành phố.

Ngành du lịch TP.HCM cũng lần đầu tiên giới thiệu công nghệ thực tế ảo, giúp du khách tiếp cận những nét mới của đường hoa Tết, cũng như những nét đặc biệt về du lịch TP.HCM. Đó là thông điệp về một thành phố năng động, hiện đại, giàu tiềm năng phát triển mà chúng tôi gửi gắm vào sự kiện đường hoa Tết này", Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết.