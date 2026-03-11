Xung đột Mỹ - Iran ngày 12: Hormuz rực lửa, tàu hàng liên tiếp trúng đạn

(VTC News) -

Truyền thông Iran ngày 11/3 đưa tin nước này cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công một tàu cấp cứu hoạt động trên biển tại đảo Hormuz, thuộc eo biển Hormuz.

Hãng tin Mehr dẫn nguồn cho biết: “Sau các cuộc tấn công của Mỹ và lực lượng Zionist vào chiều nay, một tàu cấp cứu biển đang neo tại cầu cảng đảo Hormuz đã bị tên lửa đánh trúng".

Đoạn video do hãng tin công bố cho thấy con tàu bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công. Theo Mehr, con tàu này có nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp từ đảo Hormuz đến thành phố Bandar Abbas, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Cùng ngày, tàu chở hàng treo cờ Thái Lan Mayuree Naree đã bị trúng một vật thể bay không xác định khi đi qua eo biển Hormuz, theo Bộ Giao thông Thái Lan. Vụ nổ xảy ra ở phần đuôi tàu, gây cháy phòng máy. Thời điểm đó, ba thủy thủ được cho là đang làm nhiệm vụ tại khu vực này và hiện vẫn mất tích.

Con tàu rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với 23 thuyền viên. Theo lệnh thuyền trưởng, toàn bộ thủy thủ đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh sau khi xảy ra vụ nổ. Hải quân Oman sau đó cứu được 20 người và đưa về thành phố Khasab, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ba thuyền viên mất tích.

Tàu chở hàng treo cờ Thái Lan Mayuree Naree chìm trong khói đen tại eo biển Hormuz, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Hải quân Thái Lan/Phát qua Reuters)

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) xác nhận một tàu chở hàng khác bị trúng vật thể bay và bốc cháy cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý (khoảng 20 km) về phía bắc. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán và đám cháy sau đó được dập tắt. Một tàu chở hàng rời khác cũng bị trúng vật thể chưa xác định cách Dubai khoảng 50 hải lý (93 km) về phía tây bắc, song toàn bộ thủy thủ được xác nhận an toàn.

Theo UKMTO, kể từ khi chiến sự bùng phát, ít nhất 13 tàu đã bị tấn công trong khu vực.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến vận tải chính đưa dầu thô từ các quốc gia giàu năng lượng như Saudi Arabia và Kuwait ra thị trường toàn cầu.

Iran kiểm soát bờ phía bắc của eo biển này. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày – tương đương gần 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu – đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, khu vực này cũng vận chuyển khoảng 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên thế giới.

Toàn cảnh đảo Qeshm, nằm tách khỏi đất liền Iran bởi eo biển Clarence, trong khu vực eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. (Ảnh tư liệu: Reuters/Stringer)

EIA gọi Hormuz là một “điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng”, đồng thời cảnh báo rất ít tuyến thay thế có thể vận chuyển dầu nếu eo biển này bị phong tỏa.

Các nhà phân tích năng lượng nhận định giá dầu và khí đốt có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz được đảm bảo an toàn. Nhiều hãng vận tải container lớn như Maersk, Hapag-Lloyd, MSC và CMA CGM đã bắt đầu chuyển hướng tàu khỏi khu vực, theo công ty logistics Freightos.

Thương vong gia tăng

Trong khi đó, các cuộc không kích và tấn công tên lửa tiếp tục khiến số người thiệt mạng trong khu vực tăng nhanh.

Theo thống kê tổng hợp từ các nguồn khu vực:

Iran: Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cho biết hơn 1.300 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Một tổ chức nhân quyền cho biết con số bao gồm 1.262 dân thường và 190 quân nhân.

Lebanon: Ít nhất 570 người thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu không kích nước này. Hai binh sĩ Israel cũng tử trận ở miền nam Lebanon.

Iraq: 18 thành viên lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Israel: Ít nhất 12 người thiệt mạng do các cuộc tấn công tên lửa, trong đó 9 người chết khi một tên lửa đánh trúng tòa nhà dân cư tại thành phố Beit Shemesh.

Kuwait: Ít nhất 12 người thiệt mạng, bao gồm 6 binh sĩ Mỹ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Ít nhất 6 người tử vong do các cuộc tấn công của Iran.

Ả Rập Xê Út: 3 người thiệt mạng sau các vụ tấn công bằng đạn pháo và tên lửa.

Bahrain: 2 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan tên lửa.

Oman: Một công nhân quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng sau khi tàu chở dầu bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, mục tiêu quân sự Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công các lực lượng Mỹ tại một số căn cứ quân sự ở khu vực vùng Vịnh. Theo tuyên bố của IRGC, các mục tiêu bao gồm căn cứ trực thăng Al-Udairi, căn cứ hải quân Mohammed al-Ahmad và căn cứ không quân Ali al-Salem tại Kuwait.

IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ hải quân tại Bahrain – nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Trong khi đó, quân đội Iran cho biết đã tấn công cơ quan tình báo quân sự của Israel, một căn cứ hải quân tại thành phố cảng Haifa ở miền bắc Israel, cùng một hệ thống radar của Israel.

Tehran đồng thời phát đi cảnh báo mở rộng mục tiêu tấn công. Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya – lực lượng được Liên Hợp Quốc mô tả có liên hệ với IRGC – cho biết Iran có thể nhắm vào “các trung tâm kinh tế và ngân hàng” liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia một cuộc tập trận ở miền nam Iran. (Ảnh: IRGC/WANA (Hãng tin Tây Á)/Phát qua Reuters)

Quan chức này cho rằng phía đối phương đã tấn công một ngân hàng của Iran và tuyên bố người dân trong khu vực nên tránh xa các ngân hàng trong bán kính 1 km.

Truyền thông Iran cũng cho biết IRGC đang xem xét mở rộng danh sách mục tiêu sang các công ty công nghệ lớn của Mỹ có liên hệ với Israel, bao gồm Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia và Oracle. Các văn phòng và hạ tầng dịch vụ đám mây của những công ty này tại Israel và một số nước vùng Vịnh được cho là có thể trở thành mục tiêu.