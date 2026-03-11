Quên thiết bị y tế trong bụng suốt hai năm

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân gặp biến chứng do để quên ống sonde JJ trong đường tiết niệu suốt thời gian dài sau phẫu thuật sỏi.

Bệnh nhân nam, 56 tuổi, trú tại xã Nam Tuấn, có tiền sử sỏi thận và từng được can thiệp tán sỏi, đặt sonde JJ niệu quản cách đây hơn hai năm. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người này không quay lại tái khám để tháo ống theo lịch hẹn của bác sĩ.

Thời gian gần đây, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau mỏi vùng thắt lưng, đau âm ỉ vùng bụng, tiểu buốt và tiểu ra máu nên đến bệnh viện kiểm tra.

Ống sonde JJ được lấy ra ngoài.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh có sỏi bàng quang, sỏi thận phải kèm giãn đài bể thận. Đáng chú ý, ống sonde JJ vẫn còn nằm trong đường tiết niệu sau hơn hai năm kể từ lần phẫu thuật trước đó.

Theo bác sĩ chuyên khoa, sonde JJ là loại ống thông niệu quản thường được đặt sau phẫu thuật sỏi thận hoặc sỏi niệu quản nhằm dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang, giúp đường tiết niệu thông suốt trong giai đoạn hồi phục.

Tuy nhiên, ống sonde này chỉ nên lưu trong cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định, thường từ vài tuần đến vài tháng tùy từng trường hợp. Nếu để quá lâu, các muối khoáng trong nước tiểu có thể lắng đọng quanh ống, tạo thành sỏi bám, gây tắc nghẽn đường niệu, nhiễm trùng và đau kéo dài.

Trong nhiều trường hợp, sonde bị “bỏ quên” lâu ngày khiến việc xử trí trở nên phức tạp, người bệnh có thể phải trải qua các thủ thuật hoặc phẫu thuật để lấy ống và xử lý sỏi kèm theo.

Các bác sĩ khuyến cáo sau phẫu thuật sỏi tiết niệu, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm lịch tái khám và ghi nhớ thời điểm phải tháo sonde theo hướng dẫn của bác sĩ, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Khi có các dấu hiệu như đau vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tiểu khó, người bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.