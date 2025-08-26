Suýt chết vì quên ống thông niệu quản trong cơ thể suốt 2 năm

(VTC News) -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa xử trí thành công trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân nam 64 tuổi (trú tại Hà Nội) suýt tử vong vì để quên ống thông JJ trong cơ thể suốt 2 năm.

Trước đó, người đàn ông được chẩn đoán ung thư bàng quang, phải phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và đặt hai đường niệu quản ra da. Sau mổ, bác sĩ chỉ định đặt sonde JJ – loại ống mềm hình cong chữ J ở hai đầu – dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang tạm thời, chờ niệu quản hồi phục.

Theo hướng dẫn, ống thông này cần được rút sau khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, ông không tái khám dù được bác sĩ và gia đình nhiều lần nhắc nhở. Ông cho rằng sức khỏe bình thường nên chủ quan bỏ qua.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ. Một mảnh ống thông bất ngờ gãy, mục nát và rơi ra ngoài qua túi hậu môn nhân tạo dẫn nước tiểu, khiến ông hoảng loạn và đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nội soi tán sỏi qua da cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Đặng)

Bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa Ngoại tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết, do ống JJ lưu quá lâu, không thể rút bằng phương pháp thông thường. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT và kết quả cho thấy: sỏi hình thành bám chặt quanh ống, chiếm gần toàn bộ đài bể thận hai bên. Thận phải có viên sỏi lớn tới 34x29 mm, thận trái 20x13 mm, kèm nhiều viên nhỏ khác. Thận phải còn bị ứ nước độ 3 – mức độ nặng.

Đáng lo ngại hơn, chỉ số kali trong máu ông lên đến 6.9 mmol/L – cao vượt ngưỡng bình thường (3.5 – 5.0 mmol/L), có thể gây ngừng tim bất cứ lúc nào. Bệnh nhân lập tức được lọc máu cấp cứu để hạ kali.

Sau khi ổn định, ông được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng, sau đó tiến hành nội soi tán sỏi qua da ở cả hai thận. “Trước đây, với tình trạng như vậy, bệnh nhân bắt buộc phải mổ mở hai bên – rất xâm lấn và ảnh hưởng lớn đến chức năng thận. Nhờ kỹ thuật hiện đại, chúng tôi có thể nội soi tán sỏi qua da, ít xâm lấn, hiệu quả cao”, bác sĩ Hiến cho biết.

Kết quả sau can thiệp rất khả quan, người đàn ông không cần lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và chuẩn bị xuất viện.

Qua trường hợp này, bác sĩ Hiến khuyến cáo: Sonde JJ chỉ được đặt tạm thời trong một số thủ thuật tiết niệu và cần được rút đúng thời hạn. Việc trì hoãn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, sỏi thận, thậm chí đe dọa tính mạng. Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, và khi có bất kỳ bất thường nào sau đặt ống, phải liên hệ ngay cơ sở y tế.