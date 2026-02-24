Đề xuất Hà Nội được chủ động quyết định về tổ chức bộ máy, chế độ thu nhập

(VTC News) -

Chiều 24/2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan về tình hình triển khai, xây dựng một số dự án luật, nghị quyết do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cuộc họp xem xét, cho ý kiến về: dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều với các quy định mới đặc thù, đột phá, tạo cơ chế giúp phát triển Thủ đô.

Dự thảo Luật thể chế hóa chủ trương xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ, tối đa, toàn diện cho Hà Nội, nhưng phải bảo đảm một số nguyên tắc.

Cụ thể, không trái Hiến pháp, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; không phân quyền trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, tôn giáo và lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia; không làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia; giữ gìn bản sắc, giá trị văn hóa của Thủ đô, vùng Thủ đô; bảo đảm tính công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm...

Dự thảo Luật hoàn thiện các quy định để đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố trong thực hiện các thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật phân quyền 174 thẩm quyền từ Trung ương chuyển xuống cho chính quyền Thủ đô. Trong đó, 107 thẩm quyền phân cho HĐND, 59 thẩm quyền phân cho UBND, 8 thẩm quyền phân cho Chủ tịch UBND thành phố.

Theo dự thảo, nhiều thẩm quyền được giao cho TP Hà Nội, như về tổ chức chính quyền, thành phố giao Hà Nội được chủ động trong quyết định về tổ chức bộ máy chính quyền; vị trí việc làm, chế độ công vụ, chế độ thu nhập, tiền thưởng; chế độ tự chủ toàn diện đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Hà Nội được chủ động quyết định các chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển hạ tầng, hình thành thị trường, loại hình kinh tế, văn hóa dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng bổ sung các cơ chế, chính sách đặc biệt giúp Hà Nội thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về tài chính, đầu tư và nguồn lực về tổ chức bộ máy và biên chế.

Bộ Tư pháp đánh giá dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) là dự án khó, được xây dựng trong thời gian rất gấp, có nhiều quy định đột phá, vượt trội về thẩm quyền liên quan đến thể chế và nhiều lĩnh vực cụ thể gắn với quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Do vậy, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của Luật, Bộ Tư pháp đề xuất tiếp tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ (lần 2) sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thẩm định, xin ý kiến thành viên Chính phủ.

"Hiện nay, Bộ Tư pháp đang giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự kiến Bộ Tư pháp sẽ báo cáo lãnh đạo Chính phủ để trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật vào cuối tháng 2/2026", Bộ trưởng Tư pháp nói.

Phân cấp, phân quyền đủ mạnh để Hà Nội có điều kiện bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn bộ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành; hoàn thiện kỹ lưỡng từng nội dung, từng câu chữ, bảo đảm khi trình Quốc hội là dự thảo đã được chuẩn bị kỹ, hạn chế tối đa phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

"Tránh tình trạng luật ban hành ra nhưng khi tổ chức thực hiện lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập; hoặc quy định chưa rõ, chưa sát thực tiễn, dẫn đến không khả thi", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến quy hoạch, định hướng phát triển Hà Nội; bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải đủ mạnh, đủ rõ để thành phố có điều kiện bứt phá, nhưng đồng thời không làm ảnh hưởng đến các nguyên tắc chung của hệ thống pháp luật và lợi ích quốc gia.

Với các lĩnh vực còn ý kiến khác nhau như quy hoạch, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch…, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu hợp lý; rà soát kỹ những nội dung đã được quy định trong các luật về phân cấp, phân quyền hiện hành để tránh trùng lặp.

Với các ý kiến chuyên ngành sâu của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp thu tối đa, trao đổi kỹ để bảo đảm quy định phù hợp thực tiễn quản lý và thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật lần này không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn phải tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển lâu dài. Trong đó Luật Thủ đô (sửa đổi) phải thực sự trở thành công cụ pháp lý quan trọng, tạo động lực mới cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm Thủ đô của cả nước.