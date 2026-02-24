Nền tảng nào để Thaco sản xuất xe du lịch thương hiệu riêng?

(VTC News) -

Trong Thông điệp đầu năm, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết sẽ ra mắt xe du lịch thương hiệu Thaco trong năm 2027 và dòng Minibus vào tháng 6 tới.

Theo định hướng được nêu, quyết định này không mang tính thử nghiệm, mà được xây dựng trên cơ sở năng lực sản xuất, kinh nghiệm phát triển thương hiệu riêng và hệ sinh thái kinh doanh đã được hoàn thiện trong hơn hai thập kỷ.

Nhà máy của Thaco. (Ảnh: Thaco)

Thaco Auto - ngành nghề chủ lực của Thaco - sau tái cấu trúc năm 2021 hoạt động theo mô hình Sub-Holding, phụ trách toàn bộ chuỗi giá trị từ nhập khẩu, sản xuất lắp ráp đến phân phối, bán lẻ và dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy.

Tổ hợp sản xuất lắp ráp ô tô tại Chu Lai gồm 7 nhà máy được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp…, ứng dụng tự động hóa và số hóa trong quản trị sản xuất. Mô hình này cho phép doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí - yếu tố then chốt khi triển khai xe thương hiệu riêng ở phân khúc du lịch.

Thực tế, Thaco đã phát triển và thương mại hóa thành công các dòng Thaco Bus và Thaco Truck. Kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng trong phân khúc xe thương mại được xem là tiền đề để mở rộng sang Minibus và xe du lịch, với định hướng tăng tính cá nhân hóa và nâng cao hàm lượng giá trị nội địa.

Bên cạnh năng lực sản xuất, Thaco sở hữu hệ thống 453 showroom/xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng trên toàn quốc, phân phối đầy đủ các chủng loại xe từ du lịch đến bus, tải và xe chuyên dụng thuộc các thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI, cùng các thương hiệu xe tải, xe chuyên dụng.

Nhiều dòng xe Thaco lắp ráp, sản xuất, phân phối. (Ảnh: Thaco)

Hệ thống bán lẻ tại các công ty tỉnh thành được định hướng vận hành bài bản, chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả. Năm 2026, doanh nghiệp sẽ đưa vào hoạt động mô hình showroom xe du lịch đa thương hiệu tại Trung tâm thương mại Thiso Tây Hồ Tây, đồng thời triển khai hệ thống showroom xe tải nhẹ và xe du lịch phổ thông tại các xã, phường. Đây được xem là bước hoàn thiện mạng lưới phân phối, tạo sẵn hạ tầng thị trường cho sản phẩm thương hiệu riêng.

Theo kế hoạch, năm 2026, Thaco Auto đặt mục tiêu doanh số hơn 96.600 xe, doanh thu 65.500 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD, tổng nhân sự 13.000 người và giải ngân đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2027, mục tiêu doanh thu đạt 72.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng cao, việc phát triển Minibus và xe du lịch thương hiệu Thaco được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất nội địa, gia tăng giá trị trong chuỗi kinh doanh và từng bước làm chủ thương hiệu ở phân khúc xe du lịch.