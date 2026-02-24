Nam MC VTV kể ký ức khó quên khi theo học NSND Trần Hiếu

(VTC News) -

Mới đây, MC Hạnh Phúc chia sẻ cuộc hội ngộ với người thầy - NSND Trần Hiếu trong dịp đầu xuân. Anh viết: “Thầy tôi - Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, nay khỏe hơn, hồng hào hơn và lần này còn nhớ được nhiều chuyện xưa. Luôn trân trọng những phút giây như thế này!”.

MC Hạnh Phúc hội ngộ người thầy - NSND Trần Hiếu trong dịp đầu xuân.

Kể về cơ duyên theo học thầy, MC Hạnh Phúc cho biết sau khi đăng quang Én vàng, anh có dịp dẫn chương trình giao lưu với vợ chồng NSND Trần Hiếu tại HTV9 (TP.HCM). Khi ấy, nam nghệ sĩ khen anh có giọng tốt nhưng còn “phì hơi”. Chính lời nhận xét thẳng thắn ấy khiến Hạnh Phúc quyết định “cắp sách” đến học.

Dù quãng đường từ nơi trọ đến nhà thầy mất gần một giờ đồng hồ, anh vẫn chăm chỉ theo học. Những bài học về hơi thở, cách kiểm soát cao độ, cường độ, trường độ trở thành nền tảng vững chắc cho giọng nói của anh sau này. “Con chắc là học trò đặc biệt nhất vì không phải ca sĩ đến học”, Hạnh Phúc chia sẻ trong cuộc trò chuyện thân mật.

Điều khiến nhiều người xúc động là cả thầy trò MC Hạnh Phúc đều từng đối diện với căn bệnh ung thư. NSND Trần Hiếu từng điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa Trung ương hồi tháng 9/2025, khi căn bệnh ở giai đoạn 4, di căn xương. Ông xuất viện vào đầu tháng 10/2025 sau thời gian điều trị tích cực.

Trong lần gặp này, sức khoẻ của NSND Trần Hiếu nhiều tiến triển. Da của ông hồng hào hơn, trí nhớ minh mẫn hơn. Hạnh Phúc ân cần dặn thầy phải ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe. Bà Minh Ngà - vợ nhạc sĩ Trần Hiếu cũng tiết lộ, lần trước nam MC đến thăm, da ông còn sạm vì ảnh hưởng hóa chất điều trị.

Bản thân Hạnh Phúc từng được chẩn đoán ung thư máu năm 2012 khi đang làm việc tại TP.HCM. Anh chọn sang Singapore điều trị và may mắn vượt qua.

Trong cuộc trò chuyện, MC Hạnh Phúc ngỏ ý xin thầy hát tặng một đoạn. Ngay sau đó, NSND Trần Hiếu ngẫu hứng cất giọng trầm vang, đầy nội lực. Dù từng trải qua ca phẫu thuật và thời gian điều trị gian nan, giọng hát của ông vẫn khỏe khoắn, dày dặn. Nghe thầy hát, nam MC không giấu được xúc động: “Từ thời con học, giọng ca của thầy đi cùng năm tháng, vẫn đầy sức sống”. NSND Trần Hiếu lạc quan nói: “Tuổi của thầy được quy vào tuổi già nhưng không, mình vẫn bướng".

MC Hạnh Phúc và vợ chồng NSND Trần Hiếu.

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, điều khiến nam MC trân quý hơn cả chính là bài học về nhân cách của nghệ sĩ lớn. "Phúc cảm thấy may mắn, khi học được ở các thầy các cô, không chỉ là những kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà là cả 1 bầu trời nhân cách lớn!", anh chia sẻ.

MC Hạnh Phúc, sinh năm 1986 tại Ninh Bình, hiện là biên tập viên, MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ít ai biết, BTV Hạnh Phúc từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, theo học ngành Kỹ thuật điện. Niềm đam mê với truyền hình đã sớm nhen nhóm khi anh còn ngồi trên ghế giảng đường.

MC Hạnh Phúc từng gặp biến cố sức khoẻ. Vượt qua biến cố, anh trở lại với công việc và dẫn dắt các chương trình như Chuyển động 24h, Cặp lá yêu thương, Bạn kể tôi nghe…

Nam MC sống tích cực, lạc quan và mong muốn truyền cảm hứng đến với mọi người. Anh thường chia sẻ rằng chính những trải nghiệm cận kề ranh giới sinh – tử khiến bản thân sống chậm lại, trân trọng hơn những giá trị giản dị, đặc biệt là tình cảm gia đình.