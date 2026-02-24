Thị trường chứng khoán 2026 hướng đến quy mô đạt ít nhất 100% GDP

(VTC News) -

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường sôi động hàng đầu khu vực và trên thế giới, với nhiều dấu ấn quan trọng. Thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng trưởng hơn 40% so với năm trước và là một trong những thị trường tăng trưởng top đầu thế giới.

Giá trị giao dịch bình quân phiên trong năm đạt hơn 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 39%. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 39,2% so với cuối năm trước, đạt 9.985,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024.

Ông Thắng nhấn mạnh năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam phấn đấu quy mô đạt ít nhất 100% GDP...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Ông Thắng cũng nhắc lại sự kiện FTSE Russell đã công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt. Việc nâng hạng sẽ thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

2026 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng với thị trường chứng khoán, khi tròn 30 năm ngày truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026). Đặc biệt, cũng là năm Việt Nam củng cố nền tảng là một thị trường mới nổi, phải nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững, để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Bộ trưởng ghi nhận ngay đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tích cực, chỉ số và thanh khoản đều duy trì sự tăng trưởng tốt. Các thị trường như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp...tăng trưởng ổn định, tích cực, là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp.

Tuy vậy, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trước những bất ổn khó lường từ biến động kinh tế, tài chính, tiền tệ, thương mại toàn cầu. Chứng khoán do đó phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Trước diễn biến này, Bộ trưởng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là phải triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân là nghi thức khởi động một năm giao dịch nhiều niềm tin và kỳ vọng tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cùng với đó là đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy các doanh nghiệp FDI lên sàn.

Phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước; thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu nhà đầu và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Song song đó là tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường; đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng lưu ý chú trọng việc nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; hiện đại hóa các nghiệp vụ để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả. Sớm triển khai, vận hành và quản lý, giám sát với các thị trường mới như giao dịch tín chỉ các-bon, tài sản mã hóa, thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

"Bộ Tài chính cam kết tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, an toàn, bền vững. Tôi tin tưởng chứng khoán năm 2026 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước”, ông Thắng nói.